La lluvia de meteoros Líridas que podrá observarse desde Uruguay: cuándo ocurrirá y cómo apreciarla

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) publicó dentro de su agenda de eventos astronómicos de este mes una lluvia de meteoros Líridas, que comenzaría el martes 21 de abril. Aunque no son tan rápidas ni tan abundantes como la famosa lluvia de meteoros Perseidas en agosto, "las Líridas pueden sorprender a los observadores con hasta 100 meteoros vistos por hora". En general, sin embargo, se suelen ver de 10 a 20 meteoros Líridas por hora durante su pico, señaló la agencia espacial.

Según confirmó a El País la docente Andrea Maciel, integrante del Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM), “no será una gran lluvia”, pero aún así podrá verse en nuestro país.

“El pico para Montevideo va a ser más entre el miércoles 22 y el jueves 23 y se espera un promedio de hasta 18 meteoros por hora”, detalló la experta, quien recordó que “usualmente son bastante menos, ya que el radiante en el mejor momento va a estar bajo, a unos 21° de altura”.

Vega Foto: Stellarium

¿Cuándo y cómo observar la lluvia de Líridas en Uruguay?

La mejor hora para observar la lluvia de meteoros será “cuando el radiante está más alto”, al norte, entre las 4:30 y 5:00 de la madrugada del jueves 23, detalló Maciel.

“Hay que buscar la Lira, particularmente la estrella Vega, que es la más brillante, y la zona se encuentra un poco hacia la izquierda”, agregó.

Para ubicar la lluvia de Líridas se puede usar Stellarium, Sky Map o cualquier otra aplicación de observación estelar.

Además, la NASA publicó otros consejos útiles para observar la lluvia de meteoros a simple vista:

Encontrar un área bien alejada de las luces de la ciudad o de la calle

Acostarse boca arriba con los pies hacia el este, observando la mayor cantidad de cielo posible

Después de unos 30 minutos en la oscuridad, los ojos se adaptarán y comenzarán a ver meteoros con mayor facilidad

Ser paciente, puesto que su frecuencia no es tan grande

Otros fenómenos astronómicos para observar en abril

La lluvia de Líridas no será el único fenómeno astronómico observable desde Uruguay durante lo que queda de abril. "A partir del miércoles 15, aproximadamente, Marte, Saturno y Mercurio van a observarse bastante cerca en el cielo un poco antes del amanecer", apuntó la docente Maciel.

En especial, el miércoles 15 se podrán observar los tres planetas junto a la Luna y hacia el lunes 20 los planetas se van a poder observar "bien pegaditos". La experta recordó que esta aproximación no es real, sino un efecto de perspectiva.