Un evento único en 157 años: llega el eclipse solar más largo de la historia y así se verá el cielo

El mundo entero se prepara para lo que será el eclipse solar más largo del siglo. Por varios minutos el cielo se convertirá en oscuridad absoluta.

La fecha de este eclipse ya está confirmada y hay una gran expectativa entorno a ella dentro de la comunidad científica y los apasionados de la astronomía. Este evento se estima que no se repetirá por lo menos en los próximos 157 años, dadas las condiciones particulares en las que se produce.

¿Cuándo se verá el eclipse solar más largo?

Este evento tendrá lugar el próximo 12 de agosto, haciendo al cielo oscurecer por completo en pleno atardecer del día. Según expertos en astronomía, hay zonas del mundo que verán el eclipse solar en todo su esplendor. Entre estas zonas se encuentra: el extremo norte de Siberia, el oeste de Islandia, Groenlandia, el norte de España.

En el resto de Europa y parte del norte de África se verá el fenómeno de forma parcial, teniendo su momento más impactante cuando la luna cubra completamente al sol, generando un oscurecimiento total del cielo.

Desde Uruguay no se podrá apreciar el eclipse solar puesto que el Cono Sur queda fuera de la zona de sombra. Igualmente, como otros eventos de índole astronómico, se podrá ver el eclipse por transmisiones en vivo de la NASA u otros observatorios europeos, a través de Youtube o redes sociales.

¿Qué etapas tiene el eclipse?

Según previsiones científicas, el eclipse tendrá tres etapas:



Inicio: 19:30 horas (primer contacto entre la luna y el sol).

Fase total: 20:27 horas (oscuridad completa).

Finalización: 21:30 horas.

Etapas de eclipse solar Foto: Canva

¿Por qué se generan los eclipses solares?

Este fenómeno ocurre cuando la luna se ubica entre la Tierra y el sol, bloqueando completamente la luz solar. Esto no ocurre seguido porque la órbita lunar suele pasar por encima o por debajo del sol. Solo en casos muy puntuales la luna y el sol se alinean perfectamente, permitiendo que la sombra de la luna se proyecte sobre la Tierra.

¿Cuándo se espera un eclipse solar en Uruguay?

No habrá que esperar 157 años para ver un gran fenómeno así desde Uruguay. Por más que la duración pueda ser más corta, el 6 de febrero de 2027 Uruguay será testigo de un eclipse solar anular (el famoso "anillo de fuego"). Este se verá casi al 100% en el este del país (Rocha) y con un 85% de ocultamiento en Montevideo.