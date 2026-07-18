"ASSE sigue creciendo pero sin más recursos": sindicato advierte por impacto en la atención de los usuarios

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) advirtió que el presupuesto enviado al Parlamento no contempla partidas para fortalecer los recursos humanos ni la atención en el organismo de salud pública.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) expresó su profunda preocupación ante el proyecto de Rendición de Cuentas remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento, al señalar una absoluta ausencia de respuestas a los reclamos de los trabajadores y a las necesidades de la salud pública en Uruguay. La organización gremial advirtió que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) afronta una creciente demanda asistencial y una ampliación de sus cobertura sin el sustento presupuestal correspondiente para su correcto funcionamiento.

El impacto de la Rendición de Cuentas en el presupuesto de ASSE

La dirección de la FFSP reconoció los énfasis que el gobierno nacional definió en el proyecto presupuestal para áreas sensibles como la Primera Infancia y la Seguridad. Sin embargo, los funcionarios alertaron que un organismo clave de la salud pública como ASSE, que continúa ampliando su cobertura y sus responsabilidades institucionales en todo el territorio, "no cuenta con recursos adicionales destinados a fortalecer los recursos humanos y el funcionamiento de los servicios".

De acuerdo con el análisis del sindicato, el articulado de la Rendición de Cuentas vinculado a la salud estatal "se limita a mecanismos de redistribución de gastos internos", lo que impide incorporar partidas presupuestarias genuinas para atender las necesidades estructurales del prestador público y asegurar una respuesta de calidad a los usuarios.

Reclamos laborales y convenios colectivos vigentes

Otro de los puntos críticos señalados por los trabajadores refiere a la pérdida de derechos históricos. El sindicato cuestionó formalmente que la iniciativa parlamentaria ignore la recuperación del derecho a la cobertura del Banco de Seguros del Estado en caso de accidentes laborales, un beneficio que afirmaron que fue recortado durante el anterior período de gobierno.

Asimismo, la FFSP exigió a las autoridades de ASSE que se cumpla de forma estricta con los compromisos asumidos en el acuerdo colectivo que se firmó el año pasado. Estos puntos incluyen avances en los procesos de destercerización de servicios, el desarrollo efectivo de la carrera funcional y el acatamiento de los compromisos laborales asumidos.

“El respeto a los acuerdos colectivos es un principio fundamental de las relaciones laborales y una condición indispensable para fortalecer el organismo, jerarquizar el empleo público en la salud y brindar mejores condiciones de trabajo y de atención a la población", enfatizó la organización.

Copagos sanitarios y medidas de fuerza gremial

La FFSP también manifestó su directo respaldo al planteo de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) para dejar sin efecto el cobro de timbres profesionales en los actos médicos del sistema. “Entendemos que esta medida constituye un retroceso para el Sistema Nacional Integrado de Salud, genera nuevas barreras de acceso a la atención y termina trasladando a los usuarios el costo de la crisis de la Caja de Profesionales. La salud debe garantizar el acceso universal y no incorporar nuevos copagos que afecten especialmente a los sectores más vulnerables”, subrayaron.

Finalmente, la federación insistió en que la declaración de la jubilación anticipada para el personal de la salud es una prioridad impostergable, debido al desgaste físico y psíquico, el régimen de turnos y la exposición permanente a riesgos biológicos.

Ante la falta de respuestas en la Rendición de Cuentas, la FFSP anunció que convocará de urgencia a su Directivo Nacional y al Plenario Nacional de Delegados para aprobar un plan de movilizaciones en defensa del presupuesto sanitario.