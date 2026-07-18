Conflicto por el nuevo timbre en la salud privada: el Poder Ejecutivo busca derogarlo y la Cjppu exige respuestas

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) votó una resolución sobre la aplicación de un timbre de $ 170 por cada documento emitido en el área de la salud privada (con algunas exoneraciones) el pasado 28 de mayo, la cual comenzaría a regir desde el próximo 1 de agosto. Por su parte, el secretario de la Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, ha manifestado que la Cjppu estudia revertir dicha resolución, o que el gobierno la derogará por decreto.

En tanto, el presidente de la Cjppu, Andrés Pérez, señaló a El País que la caja sí estará de acuerdo en revertir la medida “pero siempre que aparezca el dinero por otro lado”.

“Mientras el secretario de Presidencia habla de derogar el decreto, lo que seguramente no es tan fácil hacer dado que ya lo hubieran hecho, nosotros llamamos al diálogo. Ayer se trató el tema en una reunión de la Cjppu y lo que se planteó es la necesidad de lograr un acercamiento con el Poder Ejecutivo, pero no se consideró la reversión de esa medida, a la que se llegó con siete votos sobre siete el pasado 28 de mayo”, afirmó Pérez.

Discusión. El organismo que administra las jubilaciones profesionales continúa a la busca de una solución para su situación financiera. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

La medida comenzará a regir a partir de agosto, por lo que hay unos 12 días para que la Cjppu y el Poder Ejecutivo lleguen a algún tipo de acuerdo, o para la derogación de la resolución. Por lo pronto, existe preocupación en la Cjppu dado que la reunión entre las partes está prevista para el próximo 4 de agosto, es decir, tres días después de la entrada en vigor de la medida.

“El IVA es un impuesto regresivo porque lo paga toda la población. Sería mejor que el gobierno atendiera eso, y que no estuviera en contra de los timbres profesionales en el área de la salud, que lo pagan solo los usuarios. Si no están de acuerdo con los timbres, que le paguen a la Caja el equivalente a esos montos, o lo que se requiere para que la Caja salga adelante”, apuntó Pérez.

El presidente de la Caja de Profesionales, Andrés Pérez, en entrevista con El País. Foto: Estafanía Leal, El País.

El presidente de la Caja de Profesionales reiteró la disposición de la Caja de trabajar junto al Poder Ejecutivo “para definir cuáles actos deben permanecer gravados y cuáles deberían quedar exceptuados”. De igual modo, en un comunicado consideró “imprescindible abordar otros temas de fondo, como el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre timbres y aportes y la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento” de la institución.

Sin embargo, destacó que “hasta el momento hemos encontrado escasas instancias efectivas de trabajo conjunto”.