Meteorólogos prevén lluvias y aumento de temperaturas: el pronóstico del tiempo para los próximos días

El pronóstico del tiempo a partir de este jueves hasta el fin de semana prevé aumentos progresivos en las temperaturas y algunas jornadas inestables con precipitaciones. No obstante, los meteorólogos no descartan horas con sol, principalmente el domingo.

En diálogo con El País, el meteorólogo Mario Bidegain dijo que -al menos en Montevideo- las lluvias se asomarán este jueves, y llegarán con mayor intensidad para el viernes con probabilidad de tormentas.

El sábado, indicó, podría haber “alguna lluvia” temprano a la mañana y temperaturas algo más bajas respecto al viernes (unos 21° C), pero que pronto volverán a aumentar para los días domingo y lunes de la semana entrante (cerca de 25°C).

“No hay que asustarse, más allá de las tormentas que puedan pasar el viernes. Básicamente vamos a tener tiempo bastante bueno” ese fin de semana, consideró Bidegain, porque la mejoras a registrarse el sábado y domingo presentarán “por lo menos 7 u 8 horas de sol”.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) según @meteoblue de MIE28oct a MAR03nov. Se espera ascenso de temperaturas (temp. máximas: 19°, 21°, 20°, 22° y 25°C de MIE28 a DOM01nov). Se esperan lluvias de JUE29 a SAB31 con pasaje tormentas el VIE30. Lluvia acumulada de 2 a 15 mm. https://t.co/YWzjQ8yX0b — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 28, 2026

El lunes la temperatura también será “buena”, aunque podrían presentarse algunas inestabilidades durante la madrugada. El martes, el experto ya prevé “un evento de prácticamente tres días de lluvia”.

El meteorólogo José Serra coincidió con que este jueves asomará la inestabilidad que se acentuará el viernes con algunas lluvias, tormentas y cielos cubiertos.También con que el sábado iniciará algo inestable, pero mejorará hacia el mediodía y la tarde.

El domingo iniciará con buen tiempo con un sol que “tímidamente, va a estar y va a predominar”, pero ya para la noche “vuelve la inestabilidad nuevamente”, dijo a El País.

Día soleado con un cielo despejado en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Aseguró que estos días de aumento de temperaturas son una previa de la etapa “más crítica” del fenómeno El Niño, ya que fueron inusualmente antecedidos por un mes de octubre más frío de lo común. “Nos está preocupando y mucho”, comentó.

“El ejemplo es el día de hoy, que tenemos una temperatura media de 20 grados aquí en Montevideo, cuando la temperatura media normal estacional, para lo que es la primavera, es de 17 grados”, añadió.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) indica que el jueves 29 de octubre tendrá una mínima más baja de 10°C y una máxima más alta de 20°C en el país.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana será nubosa, con neblinas y precipitaciones escasas. Para la tarde/noche, el cielo pasará a nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas. El viento soplará del noreste entre 10 y 20 km/h en la mañana y del sector este entre 10 y 30 km/h hacia la tarde/noche, con rachas de hasta 40 km/h.

Nubes, cielo nuboso. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Para el viernes, el panorama general mantiene jornadas con nubosidad y cielo cubierto. En la mañana, las previsiones son de lluvias aisladas, pero en la tarde-noche habrán precipitaciones y probables tormentas. Según Inumet, habrá una mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C.

Ya para el sábado, el Instituto también prevé probabilidades altas de lluvias con mayor presencia de sol y una mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C. El domingo será de probabilidad media de precipitaciones, con un aumento tanto para la mínima ( 13°C) como para la máxima (25°C).