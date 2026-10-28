¿Por qué no hay clases este lunes 2 de noviembre en las escuelas y liceos del país?

El primer fin de semana de noviembre será largo para las escuelas y liceos de Uruguay. Los alumnos y docentes tendrán un día de descanso el lunes 2 de noviembre debido al último feriado del año lectivo en este 2026.

El asueto en cuestión es el Día de los Difuntos, un feriado laborable que nunca se corre de fecha. Durante esta jornada, además de que no habrá clases en los distintos subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la normativa vigente contempla la suspensión habitual de varias actividades administrativas y comerciales, así como la postergación de servicios y sorteos oficiales. En el transporte público montevideano, se dispondrá de un régimen de horarios especiales de ómnibus.

El feriado fue promulgado en 1919 para dedicar el día a la conmemoración de las personas fallecidas. Para la tradición católica, la fecha constituye un momento para recordar a los seres queridos que han partido. En ese sentido, la jornada genera un importante movimiento en algunos puntos debido a una mayor afluencia de público a los cementerios.

Origen del Día de los Fieles Difuntos

El origen de la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos se remonta al 2 de noviembre del año 998, cuando fue instituida por el monje benedictino San Odilón en Francia, según indica el sitio web de la Iglesia Católica de Montevideo.

Además, agrega que a partir del siglo XVI, la festividad fue adoptada formalmente en Roma y se extendió entre las comunidades católicas de todo el mundo.

Fecha final del año lectivo en Primaria y Secundaria

El Día de los Difuntos es el último feriado que provocará un día libre para alumnos y docentes antes del final del año escolar y liceal.

Para Inicial y Primaria, se estableció que el final del año lectivo en las escuelas será el viernes 18 de diciembre, incluyendo la realización de los actos de fin de cursos.

Por su parte, la Dirección General de Educación Secundaria decretó que la finalización de cursos dentro de la Educación Básica Integrada (EBI) se dará el viernes 27 de noviembre, mientras que para el apartado de la Educación Media Superior (EMS) se dictarán clases hasta el mismo viernes 27 de noviembre.