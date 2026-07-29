¿Cuándo es la prueba Acredita EMS de ANEP?

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dio a conocer cuándo se llevará a cabo la prueba Acredita EMS de este año.

La prueba nacional de acreditación de educación media superior, que permite a jóvenes adultos culminar el bachillerato, se realizará en dos fechas distintas. Los aspirantes a rendir este examen tienen tiempo hasta el miércoles 2 de setiembre para inscribirse.

Fecha de la prueba Acredita EMS

Este año, la prueba se realizará a lo largo de dos jornadas y de manera presencial. La primera será el 28 de noviembre y la segunda se realizará el 5 de diciembre de este año, confirmó ANEP.

Cómo anotarse a la prueba

La inscripción se puede realizar a través de este enlace en la página web de ANEP. Una vez en esa página, se debe dar clic al botón de "Inscribirse", resolver la pregunta de seguridad que aparece en la siguiente página y luego llenar el formulario de inscripción.

Para consultas, ANEP habilitó la vía telefónica 08002637, opción 6. También se puede enviar un correo electrónico a acreditaems@anep.edu.uy.

Alumnos en un aula. Foto: ANEP.

Qué requisitos se deben cumplir para anotarse a la prueba Acredita EMS

El reglamento de Acredita EMS establece los requisitos para dar esta prueba. Por un lado, podrán presentarse las personas que hayan acreditado de forma total (promovido sin materias) la Educación Media Básica, equivalente a noveno grado de la educación formal, en cualquiera de las modalidades, o haber aprobado estudios equivalentes y dar cuenta de haber realizado el trámite de reválida o equivalencia referida a alguno de los planes de Educación Media Básica.

Otro requisito para dar la prueba es tener 27 años o más cumplidos al inicio del período de inscripción. No obstante, el reglamento para este año amplió esta franja etaria original, con ciertas condiciones. Ahora también pueden postularse los jóvenes de entre 24 y 27 años cumplidos al inicios del período de inscripción, que no solo acrediten Educación Media Básica, sino que "no hayan registrado inscripción ni matriculación en actividades educativas formales" durante el ciclo lectivo anterior.

Edificio sede de ANEP. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

No habrá límites para la inscripción de Acredita EMS, pero sí existirán cupos para dar la prueba gratuita. No está establecido aún un máximo de postulantes que podrán dar Acredita EMS. Si bien el proyecto de implementación fijó un máximo de 5.000 cupos, pero esta cifra podría cambiar, indicaron fuentes de ANEP.

Para las personas que hayan aprobado mediante Acredita EB, deberá haber pasado un período mínimo de tres años entre esa acreditación y la inscripción a Acredita EMS. Para esta ocasión, están habilitados los que aprobaron entre 2020 y 2023 inclusive, según ANEP.