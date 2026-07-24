Prueba Acredita EMS: hasta cuándo están abiertas las inscripciones de ANEP, requisitos y cómo anotarse

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) confirmó hasta qué fecha están abiertas las inscripciones para la prueba Acredita EMS, la primera prueba nacional de acreditación de educación media superior, que permite a jóvenes adultos culminar el bachillerato.

El plazo para anotarse abrió el pasado 14 de julio, y las inscripciones se pueden realizar en línea hasta el miércoles 2 de setiembre de 2026, indicó ANEP. La prueba se realizará en dos jornadas presenciales: 28 de noviembre y 5 de diciembre de este año.

Requisitos para inscribirse a la prueba Acredita EMS

El reglamento de Acredita EMS establece los requisitos para dar esta prueba. Por un lado, podrán presentarse las personas que hayan acreditado de forma total (promovido sin materias) la Educación Media Básica, equivalente a noveno grado de la educación formal, en cualquiera de las modalidades, o haber aprobado estudios equivalentes y dar cuenta de haber realizado el trámite de reválida o equivalencia referida a alguno de los planes de Educación Media Básica.

Otro requisito para dar la prueba es tener 27 años o más cumplidos al inicio del período de inscripción. No obstante, el reglamento para este año amplió esta franja etaria original, con ciertas condiciones. Ahora también pueden postularse los jóvenes de entre 24 y 27 años cumplidos al inicios del período de inscripción, que no solo acrediten Educación Media Básica, sino que "no hayan registrado inscripción ni matriculación en actividades educativas formales" durante el ciclo lectivo anterior.

Prueba Acredita EMS. Foto: ANEP.

No habrá límites para la inscripción de Acredita EMS, pero sí existirán cupos para dar la prueba gratuita. No está establecido aún un máximo de postulantes que podrán dar Acredita EMS. Si bien el proyecto de implementación fijó un máximo de 5.000 cupos, pero esta cifra podría cambiar, indicaron fuentes de ANEP.

Para las personas que hayan aprobado mediante Acredita EB, deberá haber pasado un período mínimo de tres años entre esa acreditación y la inscripción a Acredita EMS. Para esta ocasión, están habilitados los que aprobaron entre 2020 y 2023 inclusive, según ANEP.

Cómo anotarse a la prueba Acredita EMS de ANEP

La inscripción se puede realizar a través de este enlace en la página web de ANEP. Una vez en esa página, se debe dar clic al botón de "Inscribirse", resolver la pregunta de seguridad que aparece en la siguiente página y luego llenar el formulario de inscripción.

Cartel de ANEP. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Para consultas, ANEP habilitó la vía telefónica 08002637, opción 6. También se puede enviar un correo electrónico a acreditaems@anep.edu.uy.