BPS anunció la ampliación de un plazo clave para el cobro de asignaciones familiares: qué cambió

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó a través de un comunicado la ampliación del plazo que tienen padres y otras personas a cargo de niños y adolescentes para ingresar el certificado de estudio en el sistema y así seguir cobrando asignaciones familiares. El requisito fue impuesto por el Estado en su esfuerzo de garantizar la revinculación educativa de menores en el país.

El organismo público advirtió que si el trámite no se realiza antes de la fecha límite, los responsables del niño o adolescente dejarán de cobrar su prestación, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, hasta que comprueben que el menor asiste a un centro educativo.

Extensión del plazo de BPS para revinculación educativa de niños y adolescentes

BPS indicó que el plazo se extiende hasta el viernes 31 de julio, ampliándose por una semana ya que la fecha límite anterior era el 25 de este mes.

"Quienes no presenten el certificado antes del 31 de julio verán suspendido el pago de la asignación familiar a partir de setiembre de 2026, hasta regularizar la situación", indicó la entidad estatal en su comunicado.

Moña y túnica escolar. Foto: Leonardo Mainé.

Cómo ingresar un certificado de estudio en BPS

BPS habilitó una herramienta que permite a los beneficiarios consultar e ingresar un certificado de estudio para seguir cobrando una asignación familiar. La herramienta está disponible en la página web de BPS.

Una vez dentro de esta página, se puede realizar la consulta ingresando los siguientes datos del beneficiario:

Departamento

Localidad

Tipo de documento

Número de documento

Hacer clic en la verificación reCAPTCHA ("No soy un robot")

Hacer clic en "Confirmar"

En caso de que el beneficiario deba ingresar un certificado de estudio, este mismo sistema permite regularizar su situación. También es posible realizar esta gestión de forma presencial, sin agenda previa, en las oficinas del BPS de todo el país. El certificado deberá estar firmado y sellado por la dirección del centro, añade BPS.

Edificio del Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

En el caso de que el menor asista a un instituto de enseñanza privada, los responsables deberán solicitar a ese centro que envíe al BPS el certificado de inscripción a través del servicio "Ingresar certificados de estudio para instituciones privadas", indicó la entidad pública.