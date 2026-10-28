OSE anunció dos cortes de agua en Montevideo para este jueves 29 de octubre de 2026: a qué barrios afectará

Obras Sanitarias del Estado ( OSE ) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este jueves 29 de octubre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en dos zonas de la capital.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras y cambio de hidrante en la red de distribución ubicada en Luis de la Peña y Carlos Tellier, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Fraternidad, Ruta Nacional 1, Carlos Tellier, Emilio Romero y Benito Rique.

En este caso, y de acuerdo con el comunicado del organismo, la zona afectada por el primer grupo de obras fue identificada como el barrio montevideano de La Teja.

Por otra parte, OSE también realizará trabajos programados de mejoras y empalmes en la red de distribución ubicada en las calles Coronilla e Islas Canarias, por lo que también se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Coronilla e Islas Canarias, además de la zona comprendida por avenida Islas Canarias, Alcides de María, María Orticochea y avenida General Eugenio Garzón.

En cuanto al segundo grupo de obras, y de acuerdo al comunicado del organismo, se verá afectada la zona ubicada entre los barrios de Nuevo París y Belvedere.

Los cortes de agua , en ambos casos, comenzarán a las 08:30 horas y se extenderán hasta las 13:00 del mismo jueves 29 de octubre.

Agua corriendo desde una canilla abierta. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabajará en ambos lugares para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.