OSE anuncia un corte de agua en Canelones durante la madrugada del miércoles 28 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en el departamento de Canelones durante este miércoles 28 de octubre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en varias zonas.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras en la red de distribución, con una interconexión, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución ubicada en Troncal Márquez Castro, en la esquina de Márquez Castro y Paso Escobar.

De acuerdo con el comunicado, las zonas que se verán afectadas por estas obras son Solymar, Lomas de Solymar, El Pinar, Villa Juana, Neptunia, Pinamar, Salinas, Marindia y Fortín de Santa Rosa, en Canelones. El corte de agua comenzará a las 22:00 horas y se extenderá hasta las 08:00 del jueves 29 de octubre.

Mujer lavando sus manos con agua corriendo de canilla. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.