OSE anuncia corte de agua en Montevideo para este miércoles 28 de octubre de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Montevideo durante este miércoles 28 de octubre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en una zona en particular.

La empresa estatal explicó que realiza trabajos para reparar una rotura de tubería en la red de distribución, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Martín José Artigas, Carlos de la Vega y Camino de las Tropas.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras es el barrio montevideano de Paso de la Arena. El corte de agua se extenderá hasta las 13:00 horas de este mismo miércoles 28 de octubre.

Agua corriendo de canilla hacia un tazón. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, el comunicado indica que la información sobre interrupciones del servicio está disponible en el sitio web del organismo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.