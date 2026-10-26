De los 5°C a un fin de semana de 26°C: así variará el tiempo estos días según Inumet y meteorólogos

Los pronósticos del tiempo para la semana anticipan fluctuaciones de temperaturas, con jornadas de nubosidad variable en Montevideo y el pasaje de precipitaciones y tormentas hacia el viernes.

El meteorólogo Mario Bidegain dijo en diálogo con El País que tenemos “tiempo nublado y fresco para comenzar la semana”.

Con base en el modelo Meteo Blue, Bidegain compartió que se espera un “fuerte ascenso de temperaturas” en el correr de la semana. Habrá temperaturas máximas de 15°C este lunes y alcanzará los 26°C el domingo, publicó en su cuenta de X. En tanto, “habría lluvias y pasaje de tormentas” el viernes 30.

#Pronóstico para #Montevideo, según @meteoblue, de LUN26oct a DOM01nov. Tiempo bueno con fuerte ascenso de temperaturas. Tmáx desde 15° (LUN26) a 26° (DOM01). Habría lluvias y pasaje tormentas el VIE30oct (1-2 mm). pic.twitter.com/jZPwD3ZBwa — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 26, 2026

“Las lluvias acumuladas más importantes se seguirán registrando sobre el sur de Brasil (Santa Catarina, Paraná) y Misiones en Argentina”, explicó el meteorólogo a El País.

Lluvias acumuladas hasta el sábado 31 de octubre según el modelo europeo Foto: ECMWF

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis dijo en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que “esta semana tenemos solamente dos días de frío”. Para este lunes, Ramis apuntó que las temperaturas oscilarán entre 10°C y 15°C “con abundante nubosidad y chaparrones”; el martes habrá entre 9°C y 18°C con cielo cubierto; para el miércoles se esperan temperaturas entre 11°C y 19°C con cielo soleado; el jueves habrá entre 12°C y 18°C, nuboso; para el viernes las temperaturas subirán entre 13°C y 21°C pero estará “cubierto con chaparrones”. Para el fin de semana, según Ramis, se esperan las temperaturas más altas: el sábado, entre 13°C y 22°C, soleado y el domingo entre 14°C y 24°C, nuboso.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) indica que el lunes 26 de octubre tendrá una mínima más baja de 5°C y una máxima más alta de 20°C en el país.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana se mantendrá nubosa y cubierta, con neblinas y precipitaciones escasas. Para la tarde/noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 16°C.

Cielo nublado en la rambla de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Para los próximos días, el panorama general mantiene abundante nubosidad, períodos de cielo cubierto, presencia de neblinas o bancos de niebla y probabilidad baja o probable de precipitaciones escasas, con temperaturas que tienden a ubicarse en valores más templados.

El Niño "muy fuerte" en Uruguay

El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad récord y convertirse en el más fuerte de los últimos 100 años, según explicó Marcelo Barreiro, doctor en Oceanografía, investigador y docente de la Universidad de la República (Udelar), en entrevista con En Clave País, el streaming del diario El País.

El investigador indicó que la temperatura de la superficie del mar en una región del Pacífico ecuatorial registra actualmente una anomalía de 3,5 °C respecto de los valores normales y que el fenómeno todavía no llegó a su punto máximo. De acuerdo con sus proyecciones, "el pico se produciría en diciembre, cuando la desviación podría alcanzar los cuatro grados".

Barreiro explicó que la denominación “súper Niño”, utilizada en ocasiones para describir este tipo de episodios, no es un término científico. Sin embargo, sostuvo que el fenómeno actual "se encuentra claramente dentro de la categoría de El Niño muy fuerte", de acuerdo con los criterios que utiliza la comunidad científica para clasificar su intensidad.

Marcelo Barreiro, doctor en Oceanografía, en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Barreiro explicó que "El Niño comenzó a desarrollarse en julio y que su influencia se extenderá hasta mayo o junio del año siguiente". No obstante, aclaró que "sus efectos sobre Uruguay varían según la estación y la región del país".

De cara al verano, Barreiro señaló que "la influencia de El Niño tiende a debilitarse" y que "otros patrones de variabilidad climática también inciden en las condiciones meteorológicas". Con la información disponible al momento de la entrevista, la previsión apuntaba a "un verano algo más lluvioso de lo normal, fundamentalmente al norte del río Negro".

En cuanto a las temperaturas, se esperaba que fueran algo más bajas de lo habitual en el norte y cercanas a los valores normales en el sur. Para la zona costera, el investigador sostuvo que, "considerando únicamente la señal de El Niño, no se observaba un impacto marcado sobre las precipitaciones y las temperaturas".

De todos modos, advirtió que "las proyecciones para el verano tienen incertidumbres, debido a la interacción con otros fenómenos climáticos cuya evolución resulta más difícil de anticipar".