El pronóstico para el lunes 26 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Este es el pronóstico del tiempo para el lunes 26 de octubre de 2026, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología, incluyendo la temperatura máxima y mínima de la jornada.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 26 de octubre de 2026 el clima en Uruguay tendrá abundante nubosidad, presencia de humedad y algunas lluvias, con un rango térmico nacional que irá desde 6°C hasta 20°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana presentará cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de mayor cobertura, neblinas y probables precipitaciones, acompañado por viento del SE y S de 10 a 20 km/h; hacia la tarde/noche predominará el cielo nuboso y cubierto, con viento del SE al E de 10 a 30 km/h, con una mínima de 7°C y una máxima de 20°C.
Para el noreste, se prevé una mañana nubosa, con lapsos de cielo cubierto, neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones, mientras el viento soplará del sector S de 10 a 20 km/h y luego quedará variable de 0 a 10 km/h; en la tarde/noche continuará el ambiente nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones escasas y viento variable de 0 a 10 km/h que rotará al SE y E de 10 a 30 km/h, con una mínima de 7°C y una máxima de 19°C.
En el suroeste, la mañana estará marcada por cielo nuboso con períodos cubiertos, nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, con viento del SE de 10 a 30 km/h y un período de dirección variable de 0 a 10 km/h; durante la tarde/noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y viento del sector E de 10 a 30 km/h, con una mínima de 6°C y una máxima de 18°C.
En el centro-sur, el tiempo comenzará con nubosidad variable a abundante, períodos de cielo cubierto, nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, junto con viento del SE de 10 a 30 km/h y un tramo variable de 0 a 10 km/h; para la tarde/noche dominará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y viento del sector E de 10 a 30 km/h, con una mínima de 6°C y una máxima de 17°C.
En el este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos cubiertos, neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas, con viento del sector S de 10 a 30 km/h y un período variable de 0 a 10 km/h; en la tarde/noche se mantendrá la nubosidad abundante, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones escasas y viento del sector S al sector E de 10 a 30 km/h, con una mínima de 6°C y una máxima de 18°C.
Para Punta del Este, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto y probables precipitaciones aisladas, acompañada por viento del S y SE de 10 a 20 km/h; hacia la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con viento que irá del S al NE de 10 a 20 km/h, con una mínima de 10°C y una máxima de 14°C.
En Montevideo y área metropolitana, la mañana estará nubosa con períodos de cielo cubierto, neblinas y precipitaciones escasas, mientras el viento soplará del SE de 10 a 20 km/h; durante la tarde/noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con viento del S y SE de 10 a 20 km/h, con una mínima de 11°C y una máxima de 16°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
- IMM anunció el cierre temporal del Mirador Panorámico en noviembre: fechas y motivo de las obras Se agotaron entradas generales para el papa León XIV en Centenario: ampliaron en Florida y quedan en Paysandú Comenzaron a funcionar las nuevas ubicaciones de cámaras de fiscalización de tránsito en Montevideo
¿Encontraste un error?