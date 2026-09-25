Salud Pública confirmó la muerte de un hombre por hantavirus en Colonia; el segundo caso en el departamento

Un hombre que residía en Colonia murió a causa de la enfermedad hantavirus. Según pudo saber El País con fuentes de la Dirección Departamental de Salud de ese departamento, el fallecido tenía 31 años y trabajaba en un tambo. Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) señalaron que el hombre "presentó un cuadro clásico de la enfermedad con una evolución desfavorable".

Según consta en el último informe epidemiológico difundido por la cartera con datos al 12 de setiembre, hasta ahora se registraron dos fallecidos por hantavirus en el país, ambos en Colonia. En 2025, hubo solo un fallecido en Soriano.

De acuerdo a información que pudo recabar El País, el fallecido, si bien vivía en Colonia, murió en Soriano porque su prestador de salud se encontraba allí.

Las autoridades descartaron que sea la variante Andes del hantavirus la que provocó la muerte de este hombre. Esta cepa es capaz de permitir el contagio de persona a persona. Eso se pudo confirmar ya que el fallecido no viajó a al exterior en el último tiempo. "Es de un ratón silvestre de campo relacionado a su trabajo", explicaron las fuentes, que aclararon que en este caso no es posible el contagio de humano a humano.

Personal de la Dirección Departamental de Salud de Colonia concurrió al establecimiento rural. Allí se constataron las condiciones de trabajo.

Ratón. Foto: Archivo.

Las recomendaciones del MSP para prevenir el hantavirus

Desde la cartera de Salud subrayan que las actividades en las que hay mayor riesgo de contraer la enfermedad son limpieza de ambientes que hayan estado cerrados o mal ventilados, limpieza de orina, así como barrer excrementos o nidos de ratones. Otras acciones riesgosas son acampar en áreas con presencia de roedores o desmalezar una zona sin utilizar herramientas de protección.

Para evitar la enfermedad, el MSP sugiere que en caso de ingresar a una habitación que se mantuvo cerrada por mucho tiempo, se utilicen "medidas de protección personal (guantes y tapabocas) o ventilar el lugar por lo menos por 30 minutos antes de ingresar abriendo puertas y ventanas".

Asimismo, recomiendan humedecer todas las superficies con agua e hipoclorito de sodio, dejar actual y posteriormente barrer. También sugieren no pasar una escoba sobre superficies secas. "Una vez finalizada la limpieza, quítese los guantes, lávelos y lávese las manos", señalan.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Salud Publica (MSP), ubicado en Av.18 de Julio y Eduardo Acevedo, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

También recomiendan mantener limpios lugares cercanos a casas en un radio de 30 metro y evitar acumulación de escombros, restos de podas y desperdicios.

En cuanto a los alimentos, desde el MSP sugieren guardaron en recipientes herméticos y "resistentes a roedores". Por otro lado, recomiendan "no manipular roedores capturados o hallados muertos sin medidas de precaución".