"Un divague" y "decepcionante": oposición critica propuesta de senador del FA acerca de "regionalizar" el país

Varios dirigentes de la oposición manifestaron en las últimas horas su rechazo a una iniciativa planteada por el senador del Frente Amplio Nicolás Viera, acerca de "regionalizar" distintos territorios del país. De acuerdo al legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) la idea "tiene como base" una propuesta del expresidente José Mujica.

Según explicó en rueda de prensa, la propuesta "tiene que ver con la realidad que se está viviendo con respecto al rol de las juntas departamentales y la descentralización".

"Creo que lo que deberíamos lograr tener es una mayor eficiencia en cuanto a la función del Estado en el territorio, pero sin perder la identidad de los distintos lugares, no se trata de eliminar los departamentos, sino de pensar que esos territorios sean regionalizados", expresó Viera, que adelantó la iniciativa el pasado martes en entrevista con el programa Todo un tema del canal de streaming de El Observador.

Nicolas Viera. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

Indicó que sería bueno dar un debate y pensar acerca de "eliminar todos los intendentes y las juntas departamentales. Según Viera, eso significaría "un costo menor para el funcionamiento del Estado". En cuanto a las regionalizaciones, el senador propuso que sean "ocho o nueve".

Además, dijo que a estas regiones se le podrían asignar poderes ejecutivos, junto a un intendente y una Junta Departamental "que establezca un ordenamiento como el que tenemos". "Eso nos permitiría que los recursos que el Uruguay tiene en descentralización tengan mayor eficiencia", expresó.

Junta Departamental de Montevideo. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País.

Las críticas de la oposición: de "cortina de humo" a "desconocimiento"

Tras el anuncio, dirigentes de la oposición se expresaron en contraposición a lo propuesto por Viera. Uno de ellos fue el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien calificó la iniciativa como "decepcionante".

"Es decepcionante cómo uno ve que se va conformando la agenda pública, ¿la agenda de discusión donde está? ¿en eliminar departamentos?", cuestionó Olivera.

El jerarca comunal expresó que lo que Viera tilda de "gasto público", desde la intendencia "lo llaman inversión".

Por su parte, el líder del Partido Independiente Pablo Mieres consideró que la propuesta Viera es "una clara demostración de gran desconocimiento" de las identidades locales.

"Cada departamento y cada pueblo tiene su historia, cultura y aporte valioso a nuestra vida nacional", expresó Mieres en X.

Clara demostración de gran desconocimiento de la importancia de las identidades locales y de la expresión plural de la sociedad en el territorio. Cada Departamento y cada pueblo tiene su historia, cultura y aporte valioso a nuestra vida nacional https://t.co/kw28CShsZa — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) October 14, 2026

En tanto, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva consideró que la iniciativa es "un divague" y una "cortina de humo".

"Vive en un mundo paralelo, porque a nadie se le ocurre borrar de la faz de la tierra la condición de maragato, de sanducero o de arachán, y como es algo tan divagante no hay que darle demasiada trascendencia", dijo Da Silva este miércoles en una rueda de prensa.

Opinó que la propuesta "está agarrada de los pelos" y que es "impensable" un tipo de discusión sobre esta cuestión.

Por otro lado, el senador nacionalista y exintendente de Cerro Largo Sergio Botana, también cuestionó el proyecto de Viera y consideró que el Frente Amplio "es enemigo del interior".

"El Frente Amplio viene tratando de eliminar toda estructura política y todo manejo del interior de la República", sostuvo, y añadió que se trata de una "ofensiva política" a lugares en donde a la coalición de izquierda "le va muy mal electoralmente".