El expresidente Julio María Sanguinetti cuestionó la decisión de la Cancillería de vender las residencias de los embajadores uruguayos en Madrid y Lima —algo que fue informado por El País la semana pasada—, así como el traslado de una versión reducida del Espacio Ciencia del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) a la Biblioteca Nacional.

En su columna habitual del Correo de los Viernes, esta vez titulada “Empequeñecer la República”, el exmandatario sostuvo que ambas medidas responden a una visión de corto plazo que puede afectar el patrimonio y la proyección del país.

Sobre las propiedades señaló que, más allá de lo económico, era preciso tener en cuenta la jerarquía de la representación en el exterior. “La soberanía de la República no es sólo el dominio territorial. Es un complejo entramado de normas jurídicas, valores políticos intangibles y hasta simbólicos”, escribió.

“¿Cuánto costará arrendar una residencia en Madrid, acorde con nuestro interés obvio en ese lugar central de nuestra civilización?”, preguntó también. Y agregó que el alquiler podría resultar “tanto o más caro que mantener nuestra actual residencia”, la que describió como “sólo una buena casa en un lugar relativamente apartado”.

Atracción en Espacio Ciencia

En el caso de Lima, sostuvo que Uruguay cuenta con una propiedad bien ubicada y valorizada. Y cuestionó: “¿Por eso hay que vender, entonces, para que el dinero se diluya en el magma del Presupuesto y salgamos a alquilar algo también muy caro?”.

Por otro lado, el expresidente criticó la decisión de abandonar el Espacio Ciencia del LATU y llevar una versión más pequeña a la Biblioteca Nacional. Recordó que el centro interactivo funciona desde 1995 y que, desde su creación, recibió a dos millones de visitantes.

“Fue un éxito colosal en el desarrollo de una cultura científica que siempre hablamos de promover y después nos cuesta hacerlo”, señaló.

También describió el lugar como “un verdadero orgullo del país”.