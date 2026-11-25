Vamos Uruguay, sector del Partido Colorado comandado por el senador Pedro Bordaberry, realizó el fin de semana pasado un encuentro de fin de año con dirigentes y militantes en Las Piedras, Canelones. La instancia sirvió como un balance de lo que ha sido el año, y también para empezar a delinear el futuro.

En el encuentro, el líder sectorial destacó el protagonismo de los legisladores en varias de las interpelaciones durante este 2026, entre ellas las realizadas al ministro del Interior, Carlos Negro, y al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

Asimismo, señaló que el sector tiene un papel fundamental que desempeñar como oposición, así como la responsabilidad de prepararse ante lo que consideró una "posibilidad real" de volver al gobierno en 2029. Así se señala en un comunicado de prensa en el que no se aclara si se refiere al Partido Colorado o en general a la coalición.

Por su lado, Tabaré Viera, el otro senador del sector, se centró en los problemas de gestión del gobierno y cuestionó que la respuesta ante estas dificultades sea el incremento del gasto público.

También hablaron los diputados Walter Cervini y Gabriel Gurméndez, sobre temas como la seguridad, el empleo, la inteligencia artificial y la reciente polémica en torno a las patentes de rodados.