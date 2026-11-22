La composición genética de la población uruguaya no solo permite reconstruir parte de su historia, sino que también puede aportar información para comprender el desarrollo de enfermedades. A partir de esa premisa, investigadores de la Universidad de la República (Udelar) llevan adelante desde hace dos décadas una línea de trabajo que estudia la diversidad genética de los uruguayos y su posible relación con patologías como el cáncer de mama.

Los principales resultados de esa investigación fueron presentados por Bernardo Bertoni, profesor de la Facultad de Medicina y doctor en Ciencias Biológicas por el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba), durante el congreso ALAG 2026 “Latinoamérica en la era genómica: diversidad genética, salud global y futuro sostenible”, que se realizó entre el 20 y el 23 de octubre en el Hotel Radisson.

En su charla, titulada “Historias del Genoma de los Uruguayos”, Bertoni repasó los avances de una línea de investigación que comenzó a desarrollarse a partir de los primeros estudios sobre la composición genética de la población nacional y que, con el tiempo, abrió nuevas preguntas sobre la relación entre la ascendencia y la salud.

Una población con aportes europeos, africanos e indígenas

El investigador recordó en diálogo con El País que los primeros trabajos que identificaron la diversidad genética de los uruguayos se remontan a 1986, cuando una investigación en la que participaron la antropóloga Mónica Sans, el pediatra Fernando Mañe-Garzon y la genetista Reneé Kolski, contribuyó a modificar la visión que se tenía sobre los orígenes de la población.

Ese estudio mostró que los uruguayos pueden tener, en distintas proporciones, componentes de ascendencia europea, africana y nativoamericana o indígena.

“Eso provocó que cambiara totalmente la visión del Uruguay, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también científico”, explicó Bertoni, quien forma parte del grupo de investigación que continuó trabajando en esa línea.

Estudio del genoma humano. Foto: Canva

A partir de allí, los estudios avanzaron en el análisis de distintos marcadores genéticos, tanto del ADN nuclear como de las líneas materna y paterna. También incorporaron herramientas de la demografía histórica y el análisis de ADN antiguo extraído de restos arqueológicos.

Según señaló el investigador, el estudio de restos de entre 2.000 y 3.000 años permitió identificar un marcador del ADN mitocondrial característico de poblaciones indígenas de la región, que todavía puede encontrarse en el genoma de los uruguayos actuales.

El vínculo entre la ascendencia genética y el cáncer de mama

Una de las líneas que surgieron a partir de esos trabajos buscó determinar qué impacto puede tener la estructura genética de la población en el desarrollo de enfermedades.

Bertoni explicó que la incidencia del cáncer de mama presenta diferencias entre poblaciones de distintas regiones del mundo. Esa distribución llevó al equipo a estudiar si determinados componentes ancestrales podían estar relacionados con características genéticas asociadas a la enfermedad.

El proyecto comenzó a tomar forma entre 2006 y 2007 y se centró en el cáncer de mama esporádico, es decir, aquellos casos en los que las pacientes no tienen antecedentes familiares de la enfermedad.

Lucha contra el cáncer de mama. Foto: Archivo El País.

Para desarrollar el estudio, los investigadores reunieron muestras de ADN de 200 mujeres con cáncer de mama y alrededor de 200 personas que integraron el grupo de control. Además del material genético, recopilaron información clínica, antropométrica, sobre la historia de vida y sobre la alimentación de los participantes.

La investigación permitió identificar algunos genes que ya habían sido vinculados con la enfermedad y, posteriormente, abrió una nueva línea de trabajo centrada en la epigenética.

Esta disciplina estudia modificaciones que regulan la actividad de los genes sin alterar la secuencia del ADN. Entre esos mecanismos se encuentra la metilación, un proceso que funciona como una señal molecular capaz de influir en que determinadas regiones del genoma estén más o menos activas.

Un hallazgo sobre las marcas epigenéticas

Uno de los resultados más llamativos del equipo fue la identificación de diferencias en los patrones de metilación del ADN según la composición ancestral de las mujeres con cáncer de mama.

“Encontramos que, en las personas afectadas por cáncer de mama, su ADN, su genoma estaba menos metilado cuanto más aporte africano tenía ese individuo. Mientras que si tenía un mayor aporte europeo, entonces estaba más metilado”, explicó Bertoni.

El investigador destacó que esa diferencia no había sido descrita hasta ese momento y que abrió una nueva vía para estudiar cómo la ascendencia genética puede relacionarse con los mecanismos epigenéticos.

A partir de esos resultados, la Dra. Mónica Cappetta, una investigadora del mismo grupo identificó en otro trabajo un conjunto de aproximadamente 38 marcadores de metilación del ADN asociados con la presencia de cáncer de mama.

“Eso es típico uruguayo. Lo podemos chequear en otros lugares, en otras poblaciones, pero lo describimos en Uruguay”, sostuvo Bertoni, quien señaló que será necesario contrastar esos resultados con otras poblaciones para determinar su alcance.

Los hallazgos no implican por sí mismos que la ascendencia determine el desarrollo de la enfermedad, sino que permiten identificar asociaciones que pueden orientar nuevas investigaciones sobre los mecanismos biológicos involucrados.

Una muestra que permitió investigar durante 20 años

Durante su exposición, Bertoni también destacó la importancia de haber conservado una muestra de ADN acompañada de información detallada sobre las personas que participaron en el estudio.

Aunque se trató de una muestra relativamente pequeña, la cantidad de datos disponibles permitió formular nuevas preguntas y profundizar en distintas líneas de investigación a lo largo de los años.

“Eso nos permitió ir llegando a este tipo de conclusiones de trabajo, porque teníamos una muestra que era pequeña, pero muy documentada”, señaló.

En el proyecto participaron investigadores de la Udelar, la Facultad de Medicina, el Hospital de Clínicas, el Hospital Pereira Rossell y el Departamento de Antropología Biológica. También colaboró la Universidad de Chicago, a través de la investigadora uruguaya Carolina Bonilla, quien actualmente trabaja en la Universidad de Sao Paulo.

Doctora sostiene cinta rosa en representación del cáncer de mama. Foto: Freepik.

Bertoni indicó que el equipo uruguayo también forma parte de LAGENO, un grupo colaborativo internacional dedicado al estudio de poblaciones nativoamericanas, en el que participan investigadores de Estados Unidos y de países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia.

La iniciativa reúne información genética de más de 60.000 individuos. Uruguay contribuye con los datos y las muestras obtenidos a través de la investigación desarrollada durante estas dos décadas.

Para el investigador, la continuidad de estos estudios permite "aprovechar el conocimiento acumulado sobre la población uruguaya y generar nueva información sobre la diversidad genética, sus orígenes y sus posibles implicancias para la salud".

Los resultados presentados en el congreso muestran cómo una investigación que comenzó con preguntas sobre la historia genética del país derivó en nuevas líneas de trabajo sobre los mecanismos biológicos asociados a enfermedades complejas, con potencial para ampliar el conocimiento científico sobre la población nacional.