"No hablé de Cuba": Yamandú Orsi respondió a las críticas de la oposición tras su oratoria en la ONU

El presidente de la República, Yamandú Orsi, regresó a Uruguay este sábado luego de su viaje a Nueva York (EE.UU.) para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantener múltiples reuniones con políticos y empresarios.

Consultado en conferencia de prensa por las críticas que recibió por parte de la oposición tras su discurso, específicamente por su referencia a Cuba, el presidente aseguró: "Yo en realidad no hablé mucho de Cuba, no hablé de Cuba. Del único gobierno, del único sistema político, del que hablé con elogio, por una razón muy particular, por los 250 años de la Declaración de Independencia, fue de los Estados Unidos. donde ahí la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida, la defensa de la libertad y de la felicidad como bandera y que nosotros nos sentíamos agregeros a ella. Del único régimen, el único sistema político del que hablé y que hablé bien", afirmó el presidente.

"Yo hice referencia a señales que no son tan buenas, como la del terrorismo, las guerras, la desigualdad extrema, los bloqueos económicos férreos, como el ejemplo de Cuba, pero no hablé del régimen cubano. Sí hablé también del dolor que causan las tiranías. Y bueno, yo creo que los ciudadanos entienden que cuando uno se refiere a las tiranías estamos tomando una opción", sostuvo.

El mandatario afirmó que las Naciones Unidas tienen como meta central la defensa de la paz universal y que su discurso apeló a convicciones esenciales más que a señalamientos puntuales hacia gobiernos.

"Yo no suelo meterme en describir ni analizar qué tal funciona un gobierno o qué tal funciona otro. Siempre digo: la libertad primero que nada, la palabra libertad la habré dicho 15 veces. Entonces, a veces no hay que ser tan explícito, es decir, este gobierno me gusta, este otro no me gusta. Dije también que esto no era una cosa entre buenos y malos y que algunos que son buenos hoy se transforman en malos mañana y al revés. A buen entendedor pocas palabras más", cerró el presidente.

Yamandú Orsi en conferencia de prensa Foto: Leonardo Mainé

Las críticas que recibió el presidente por parte de la oposición

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , cuestionó el discurso del presidente de la República , Yamandú Orsi , en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y también lamentó que no haya tomado en cuenta los planteos que, según dijo, le realizó en la reunión entre ambos previa al viaje del mandatario a Nueva York.

"Hace pocos días el presidente Orsi nos convocó para conversar sobre la posición de Uruguay ante la ONU. Le planteamos hablar claro sobre democracia y elecciones libres en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ayer Nicaragua y Venezuela no aparecieron, y de Cuba eligió hablar del bloqueo", escribió en X quien fuera candidato presidencial por el Partido Nacional en 2024.

"Se nos convocó para construir una política exterior de Estado y aportar una posición de país. Pero si se llama a todos los partidos para escuchar, no puede ser simplemente para pedir opiniones y después terminar diciendo lo mismo que ya decía su partido. Al final hubo mucho mensaje para la interna y muy poca política de Estado", continuó.

Ya otros dirigentes opositores habían salido al cruce del discurso del presidente de la República en Estados Unidos. "El presidente decepcionó. Ni un solo mensaje que al país le importe. La afirmación más concreta, en medio de un discurso vago, fue la del bloqueo cubano. Terminó siendo más vocero del régimen de Cuba que de su propio gobierno. Porque de la represión que sufre el pueblo cubano no se acordó", escribió en su cuenta de X el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional.

Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, escribió en su cuenta de X: "Nuestro presidente condena en las Naciones Unidas el bloqueo económico a Cuba. Pero no encontró una palabra para decir que en esa isla hace más de sesenta años que no hay democracia".

Qué dijo Orsi durante la Asamblea General de la ONU

El presidente de la República habló este jueves en la 81ª Asamblea General ONU . El mandatario comenzó su discurso pasadas las 13:30 y lo hizo saludando al pueblo de Estados Unidos, donde se realiza el evento, por los 250 años de independencia.

"Hace un cuarto de milenio se decidió que las personas poseen derechos, que el derecho a la vida, la libertad y la felicidad tenía que ser la guía de todo gobierno y que los gobernados deciden quiénes serán sus gobernantes. Nosotros en el sur de América, pueblos de migrantes, también heredamos 50 años después estos estandartes", expresó.

"Vengo a esta asamblea en nombre de un país joven pero con tradiciones profundamente arraigadas, un país que ha aprendido a lo largo de su historia que gobernar no es solamente administrar recursos e instituciones sino sobre todo trabajar por el bienestar de las personas", indicó el presidente.

Dijo que Uruguay busca "construir una sociedad en que la dignidad, libertad, convivencia y oportunidades puedan ser parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos". "Si hay una palabra que resume buena parte de nuestra vocación como país es paz. No concebimos la paz simplemente como la ausencia de guerra, la entendemos como una construcción permanente, la posibilidad de que las personas puedan vivir, trabajar, educar a sus hijos, desarrollar sus proyectos y mirar al futuro sin miedo", sentenció.