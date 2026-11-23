En el centro de la polémica por una serie de problemas en la recolección de basura en la capital, y en medio de un conflicto con el sindicato de empleados municipales (Adeom), el intendente de Montevideo, Mario Bergara, fue consultado este lunes por la limpieza durante la visita del papa León XIV en Uruguay.

Ante la pregunta sobre si la comuna se ocupó más que en otros momentos del estado de los espacios públicos, el intendente reconoció que “sí se puso un poco más de atención en los tramos más importantes” de Montevideo para recibir al sumo pontífice a inicios de noviembre.

“Mostrar un Montevideo lindo era parte de lo que nos permitía la visita” de León XIV, expresó en rueda de prensa, añadiendo que la limpieza “se hace todo el tiempo, lo que pasa es que no siempre viene el papa”.

El papa León XIV junto al intendente de Montevideo, Mario Bergara. Foto: Darwin Borrelli.

En la misma línea, sobre preparativos para eventos puntuales, Bergara dijo que se trabaja “con mucha ilusión” para que la final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario “sea una fiesta continental”, implicando “el cuidado de las infraestructuras y temas de seguridad” en el recibimiento de hinchadas extranjeras.

“Más eslóganes que análisis”

Bergara también se defendió de expresiones similares a las consignadas por El País del edil del Partido Nacional en Montevideo, Diego Rodríguez Salomón, y la alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz, sobre que “hay varios barrios de Montevideo detonados” por una falta de mantenimiento en las calles, y que el proyecto de buses BRT significará la circulación por vías “totalmente destruidas”.

“A mí todos esos conceptos de ‘esto es un desastre’, ‘esto está detonado’, ‘esto ya está en los límites’, me parecen todo más eslóganes que análisis concretos de la situación”, apuntó el intendente.

En cuanto a su rol como intendente, reconoció que “es muy distinto a otras responsabilidades” que ocupó, pero que “disfruta” de poder trabajar con “temas que cotidianamente se pegan a las necesidades de la gente” recibiendo tanto los “reclamos” como las “gratificaciones” de vecinos.