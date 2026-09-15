"Guambia la vaca": la broma de Lacalle Pou tras participar de la presentación de un libro en la Expo Prado

El expresidente Luis Lacalle Pou visitó este martes la Expo Prado para participar de la presentación del libro "Yo solo sé cantar", del compositor uruguayo Carlos María Fossati, cuyo prólogo escribió el exmandatario. El evento se realizó en el stand Casa Valdés y reunió a dirigentes del Partido Nacional.

Una vez culminado el evento, Lacalle Pou y su pareja Corina Bove fueron abordados por periodistas, pero el expresidente aclaró que no iba a dar declaraciones. Sin embargo, el cronista de Subrayado (Canal 10), Martín Abreu le preguntó por su participación en la presentación del libro. "Cómo me sacaste la pregunta. Estás quedando veterano y baqueano", bromeó el exmandatario.

"Le debo mucho a Carlos María, desde que tengo uso de memoria. Amigo, referente, de todo un poco", señaló Lacalle Pou sobre Fossati. En determinado momento, en tono de broma Lacalle señaló y le dijo a los periodistas presentes: "Guambia la vaca".

"Guambia la vaca!!" le avisa Lacalle Pou a periodista que lo quería entrevistar. Hizo una pasada de una hora por la expo prado con su nueva mujer invitado a la presentación de un libro (tv 10 Martín Abreu de subrayado) pic.twitter.com/jEnnoStGlc — leo sarro press (@leosarro) September 15, 2026

Consultado sobre si iba a volver a la Expo en los próximos días, dejó la puerta abierta: "Puede ser. Gracias chicos, nos vemos".

"Ni negocio ni explotación"

El expresidente de la República Luis Lacalle Pou, referente del Partido Nacional, reapareció el viernes 4 de setiembre en la escena pública para reclamar democracia en Venezuela.

Lacalle Pou recordó el tuit que había publicado el 3 de enero, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en Venezuela por fuerzas de Estados Unidos. Hoy aguarda un juicio en Nueva York.

Aquel día, Lacalle Pou celebró en la red social X: "Coherencia ayer, hoy y mañana. Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus 'aliados'. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción. Falla la comunidad internacional. Fallan los resortes para proteger los derechos humanos. Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede".

Luis Lacalle Pou en acto por 190 años del Partido Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Entonces agregó: "No justifico la intervención armada. La pregunta es: ¿hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? ¿Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? ¿Hasta cuándo tantos iban a callar o mirar para el costado?".

La aparición de este viernes es una referencia al "puede" sobre la vuelta de la democracia en Venezuela.

"'Puede'. Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación. De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz", reclamó.