García pidió convocar a Lustemberg al Parlamento por "desfinanciación de implantes cocleares" en el Clínicas

La Comisión de Salud del Senado resolvió este martes convocar para el 3 de noviembre a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, así como otras autoridades de esa cartera, del Fondo Nacional de Recursos y del Hospital de Clínicas.

La decisión se tomó a partir de una solicitud del senador nacionalista Javier García, que busca discutir la suspensión del financiamiento por parte del FNR a la colocación de implantes cocleares -utilizados para mejorar la audición de algunas personas sordas - en el hospital universitario.

El cese de financiación del procedimiento en el Clínicas está previsto para el 30 de noviembre, por lo que se buscará revertir la situación en la comisión del Parlamento antes de esa fecha, explicó García a El País.

Afirmó que al momento las colocaciones de los implantes se hacen en ese hospital universitario y en un centro privado -el Hospital Británico-, por lo que el fin del financiamiento en el Clínicas implicaría que la accesibilidad al procedimiento se reduzca a un único lugar.

Según los datos disponibles en el Visualizador de Actos Médicos financiados por el FNR, en el año 2025 se financiaron 105 de estos actos médicos: en 104 de los casos el procedimiento se realizó en el Británico, registrándose un único caso en el Clínicas.

En cuanto a procedimientos posteriores al implante coclear, la diferencia sigue siendo amplia: 69 casos en el sanatorio privado y 3 en el hospital universitario durante el año pasado.

Hospital de Clínicas. Foto: Darwin Borrelli.

García sostuvo que el Clínicas concentra la enseñanza sobre este tipo de procedimientos, por lo que, si se dejan de hacer, se perdería la Unidad Académica de Otorrinolaringología de la Universidad de la República que “garantiza la formación para proyectar la técnica en el futuro”.

“Nos parece que no es buena cosa que haya un solo lugar donde se realizan estos implantes cocleares. Y que es buena cosa que los pacientes tengan la opción” evaluó García. Y añadió: “El objetivo es que se siga financiando por algún mecanismo los implantes cocleares en el hospital universitario”.