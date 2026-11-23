Este martes la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, deberá concurrir al Parlamento para ser interpelada en la Cámara de Representantes por el diputado Federico Casaretto, del Partido Nacional, en el marco del caso de Soledad Barrera, pediatra que falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el transcurso de una cirugía programada. En esta causa fue condenada por homicidio culpable la anestesista Inés Miralles. La situación tomó estado público cuando Lustemberg redujo de cinco a tres años la inhabilitación a Miralles, una decisión que provocó el rechazo de la oposición y que finalmente revirtió el presidente de la República, Yamandú Orsi.

En este contexto, Casaretto concurrió al streaming En Clave País y declaró que es necesario insistir en que la ministra sea cesada o renuncie porque, si bien "son mínimos los casos" de mala praxis que llevan a una muerte, "si te toca es tremendo".

"Lo que hay que analizar son cosas que nos están golpeando los ojos. Hace un año nos sorprendíamos porque en Argentina estaban las 'Propofest', médicos que llevaban ampollas de morfina, fentanilo y propofol, y murió un médico. ¿Estamos lejos de que eso pase? Hay médicos con uso problemático de drogas y no simplemente de ampollas robadas de un sanatorio, a veces de sustancias que hacen que sea riesgoso cumplir la función. Algo tenemos que hacer. En el mundo estas cosas están pasando y llegaron a Uruguay", señaló.

Federico Casaretto, diputado del Partido Nacional, en entrevista con En Clave País. Foto: Nahuel Arrué

Esto porque, explicó Casaretto, hay "antecedentes de investigaciones tanto de la institución en la que trabajaba" Miralles como en otras que "han mostrado que la ausencia en las operaciones era algo habitual". "No se pudo comprobar, pero hay cosas graves, dicen que se la encontraba con jeringas en los bolsillos, que se ausentaba y volvía poniéndose un algodón en el pliegue del codo, cuando terminaban las intervenciones manchaba de sangre la túnica, que sistemáticamente pedía determinado número de ampollas de fentanilo y de otras drogas y después no estaba la justificación de dónde se aplicaban. Si bien no se pudo probar consumo en este caso, perdió el trabajo en algunos lugares, el presidente de la República junto con la ministra Sandra Lazo la destituyeron del Hospital Militar", narró el diputado.

Pedido de renuncia, capital político y eventual censura

En este contexto, dijo que "ojalá nunca más pase" un caso como el de Barrera, pero ante un eventual nuevo caso "el ejemplo es que la ministra se puso del lado de la corporación y del error y no de la víctima".

"Estamos de acuerdo con la decisión del presidente de solucionar este grave error que la ministra cometió hace más de un año. Ser desautorizada por el presidente en una decisión que tuvo su perjuicios tiene que hacer que la ministra dé un paso al costado", consideró Casaretto.

Más allá de este caso, el diputado sostuvo que "la ministra no va a terminar los cinco años al frente del ministerio porque ha dejado de ser la garante de los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud". Lamentó que esto suceda con alguien que "no es cualquier ministra", sino que además "es médica".

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Tras la decisión de Orsi "no hemos escuchado disculpas ni reconocimiento de error", mencionó Casaretto, quien mencionó que Lustemberg "agotó su capital político". "Se metió en un embrollo, tuvo algún compromiso con el cual cumplir y hoy le está afectando su rol de ministra y su capital político", acusó.

En estas circunstancias, el diputado adelantó que va a "recorrer todos los caminos parlamentarios" que sean posibles, incluso el de la censura parlamentaria: "Es un instrumento complicado pero complicada también es la situación. No estamos hablando de gestión ni de carretas políticas, estamos hablando de una mala decisión de una persona que tenía todo el conocimiento".