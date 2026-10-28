Encuesta de Factum señala que el presidente Orsi "continúa en niveles relativamente bajos de aprobación"

La consultora Factum dio a conocer este miércoles su última encuesta de opinión pública acerca de la evaluación que hacen los uruguayos de la gestión del presidente Yamandú Orsi.

De acuerdo a los datos presentados en VTV Noticias por el director de Factum, Eduardo Bottinelli, el 52% desaprueba la gestión del presidente, el 26% la aprueba, y el 22% ni aprueba ni desaprueba. El saldo de aprobación del mandatario es negativo (-26%).

La evolución de la aprobación del presidente muestra que el nivel de aprobación se mantiene estable en 26% por segunda medición consecutiva, mientras que la desaprobación continúa cediendo: luego de alcanzar su máximo en el 3º bimestre (56%), baja a 55% en el 4º bimestre y a 52% en el 5º.

"Los movimientos son acotados y deben leerse con cautela, pero confirman que el proceso de deterioro registrado entre fines de 2025 y mediados de este año se ha detenido", según indica el informe de Factum. Se trata de una estabilización del cuadro de opinión con una aprobación estable, y donde se observa un traslado desde la desaprobación hacia la posición intermedia.

Yamandú Orsi Foto: Leonardo Mainé

Aprobación según voto en 2024

La aprobación según el voto en las elecciones de octubre de 2024 muestra, como en mediciones anteriores, una fuerte distancia entre las opiniones. Entre los votantes del Frente Amplio el 54% aprueba la gestión del presidente, el 23% no aprueba ni desaprueba y el 22% la desaprueba. Entre los votantes de los partidos que conformaron la Coalición Republicana (CR) apenas el 5% aprueba, el 15% no aprueba ni desaprueba y el 79% desaprueba.

La evolución entre votantes del FA muestra, tras la recuperación registrada en el 4º bimestre, una estabilización con leves oscilaciones dentro del margen de error. La aprobación en el electorado propio se mantiene en niveles bajos respecto a 2025, y la desaprobación vuelve a ubicarse cerca de su registro más alto de la serie.

Entre los votantes de la CR se registra el movimiento de mayor magnitud de este bimestre: la desaprobación cae de 87% a 79% (-8), el "ni aprueba ni desaprueba" sube de 11% a 15% (+4) y la aprobación pasa de 2% a 5% (+3). Luego de dos mediciones en su nivel más alto, la desaprobación entre este electorado vuelve a valores similares a los del 2º bimestre del año, aunque continúa siendo ampliamente mayoritaria.

Análisis de Factum

"El presidente continúa, en niveles relativamente bajos de aprobación, con una aprobación entre sus propios votantes que sigue por debajo de los niveles que supo tener a lo largo de 2025 y con una desaprobación muy extendida entre los votantes de oposición, aunque menos intensa que en las dos mediciones anteriores", indica la consultora.

"Las expectativas de los votantes, la coyuntura económica y la situación internacional, junto con las propias decisiones y mensajes del gobierno en estos temas, continúan condicionando la percepción de la opinión pública sobre el desempeño del gobierno y la aprobación del presidente", expresa Factum. Dos mediciones consecutivas sin deterioro permiten hablar de una "estabilización del cuadro de opinión, aún no se puede establecer una reversión de la tendencia: la aprobación no crece, y la reducción del saldo negativo responde a una moderación del rechazo".

En las últimas semanas el gobierno ha tomado la iniciativa y manejado indicadores y anuncios que tienden a brindar noticias positivas al electorado, también instancias que buscaron fortalecer su imagen en su propio electorado. Si este tipo de acciones tuvo repercusión o no se verá recogido en la próxima medición, dice Factum.

Yamandú Orsi Foto: Darwin Borrelli

Ficha técnica

La encuesta fue realizada entre el 1 y el 17 de octubre de 2026. La muestra fue de 900 casos por telefonía celular. El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de +/- 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de +/-3,3% en el de dos sigmas.