Orsi anuncia reducción de inseguridad alimentaria en niños y gobierno reafirma foco en políticas sociales

El gobierno de Yamandú Orsi viene poniendo el foco en una serie de indicadores que han mostrado una evolución favorable en los últimos meses y que busca presentar como señales de los resultados de su gestión, en particular por su impacto en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

Este martes, Orsi destacó que los datos preliminares de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) mostraron una reducción interanual de la inseguridad alimentaria —el riesgo de la desnutrición—, sobre todo en los hogares con niños menores de seis años. El indicador pasó de 18,9% a 14,8% en un año, la reducción más pronunciada para este grupo poblacional desde que se empezó a hacer la medición, en 2022.

“Una mejora en la alimentación de los gurises es una de las noticias que más nos alegra comunicar. La inseguridad alimentaria en menores de seis años bajó de 18,9% a 14,8% en un año. No vamos a conformarnos mientras haya un niño que pase hambre. Un Uruguay con rumbo claro. Seguimos”, escribió el presidente en X.

Una mejora en la alimentación de los gurises es una de las noticias que más nos alegra comunicar.



La inseguridad alimentaria en menores de 6 años bajó de 18,9% a 14,8% en un año.



No vamos a conformarnos mientras haya un niño que pase hambre.



Un Uruguay con rumbo claro.… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 27, 2026

Días atrás, el Ejecutivo había resaltado la caída de la pobreza (bajó de 17,7% a 14,8%) por ingresos, particularmente de la pobreza infantil, otra de las cifras que se busca presentar como una señal de los resultados de la gestión.

Aunque los datos sobre el acceso a los alimentos aún son preliminares, la información había sido adelantada por la directora del Instituto Nacional de Alimentos (INDA), Micaela Melgar. Según la jerarca, la proporción de hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave se redujo de 13,2% en 2025 a 12,4%, mientras que la inseguridad alimentaria grave pasó de 1,9% a 1,5%.

Según el último Informe Nacional de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Hogares, correspondiente a 2025, la tendencia desde 2022 fue descendente, aunque el ritmo de mejora se había desacelerado en el último período (ver recuadro).

El destaque del presidente fue replicado por ministros, jerarcas de Torre Ejecutiva y legisladores. La mayoría hizo hincapié en el “rumbo claro” del gobierno y en la relevancia otorgada a las políticas sociales.

“Seguimos dando pasos hacia las metas sociales que nos planteamos. Ni la desigualdad, ni la pobreza, ni el hambre son un destino o un desastre natural. Encabezados por Orsi nos hemos propuesto avanzar en justicia social, con prioridades claras y políticas planificadas. Falta, pero los avances muestran que vamos por el camino correcto”, escribió el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, en X.

El gobierno, a su vez, espera que la situación mejore a partir de 2027, cuando se unifiquen y aumenten las asignaciones destinadas a la infancia y la adolescencia, con la transferencia de los US$ 31 millones adicionales al Presupuesto Quinquenal aprobados en la última Rendición de Cuentas.