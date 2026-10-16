Defensa busca incluir contenidos sobre la dictadura en la formación de las FF.AA. y García pide informes

El senador nacionalista Javier García realizó este viernes un pedido de informes a cursar ante el Ministerio de Defensa, sobre la conformación de un grupo de trabajo junto a la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) para elaborar recomendaciones orientadas a incorporar contenidos relativos al pasado reciente en la formación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Según informó Presidencia el pasado jueves 8, la comisión busca atender “la medida dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2021, en el marco del Caso Maidanik y otros vs. Uruguay”. También participará Cancillería, representantes de familiares de desaparecidos y académicos.

La sentencia internacional apunta a una necesidad de instruir a los integrantes de las FF.AA. sobre “las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, su incompatibilidad con el derecho internacional y la importancia de evitar su repetición”.

La comunicación de la SDH aclaró en su momento que la instalación de la comisión “no supone la adopción inmediata de decisiones sobre los contenidos de los planes de estudio ni implica que la medida establecida por la Corte IDH se encuentre cumplida”. Añadieron que hay otros esfuerzos en curso para obtener información relevante que apoye la búsqueda de detenidos desaparecidos.

Grupo de trabajo para atender sentencia internacional sobre formación militar en pasado reciente. Foto: Presidencia

Los detalles consultados

Tras el anuncio, García busca que el ministerio que lideró durante el periodo de gobierno anterior responda sobre cómo se designaron los integrantes del grupo de trabajo -incluyendo la nómina-; si se prevé incorporar nuevas asignaturas -detalles sobre temario, bibliografía y docentes que las impartirían; si se dio participación al área educativa de las FF.AA., y si la medida alcanza todos los niveles de formación militar.

Observó que la fecha del comunicado de la SDH “no es neutra”, dado que “un 8 de octubre de 1969 tuvo lugar la denominada ‘toma de Pando’, episodio en el que integrantes del MLN -Tupamaros atacaron esa ciudad del departamento de Canelones” y “hubo víctimas inocentes”.

Foto: Darwin Borrelli.

Además apuntó contra los dichos de la actual secretaria de Derechos Humanos, Iliana da Silva, sobre que la inclusión de la temática del pasado reciente en la formación militar “se tendría que haber cumplido en la administración pasada”, pero que “no se hizo”.

García afirmó que esto “no se ajusta a la realidad”, porque en 2022 se modificaron los planes de estudio del Ejército Nacional en materia de historia militar, incluyendo “una bibliografía muy amplia".