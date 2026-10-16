"El ídolo de algunos va a liberar presos": Sánchez afirmó que el modelo de Bukele no debe aplicarse en Uruguay

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció que "este es un año que va a ser duro en términos de homicidios" por el "impacto del crimen organizado y de la violencia", pero aseguró que confía en el Plan Nacional de Seguridad impulsado por el Ministerio del Interior y en políticas como el programa Más Barrio, que busca mejorar la convivencia en zonas de alta conflictividad. Además, afirmó que rechaza la aplicación del denominado "modelo Bukele".

Sánchez señaló que es necesario dar "más recursos para el Ministerio del Interior con una estrategia de profundización de lo que está planteado" con el Plan Nacional de Seguridad. En este sentido, indicó que la Rendición de Cuentas aprobada recientemente "trajo un incremento de recursos en videovigilancia, patrullaje y policías que se van a instalar en distintas comisarías". Esto busca doblegar la "trayectoria triste de incremento de homicidios".

En diálogo con Desayunos Informales (Teledoce), planteó que también "Más Barrio colabora con el tema seguridad aunque no es solamente un programa de seguridad sino de convivencia" que fue "pensado para las 21 zonas más violentas del Uruguay". Este año se cumplió en desplegarlo en cinco zonas y el año que viene continuará.

Sánchez señaló que en los lugares en donde se ha implementado este programa han bajado los homicidios, pero pidió cautela porque "mañana hay un tiroteo y cambia". Así las cosas, llamó a "seguir fortaleciendo las capacidades de la Policía para reprimir el delito".

"Ojeda se cayó de la silla": la ironía de Sánchez sobre Bukele

Por otro lado, consultado al respecto, Sánchez consideró que "aburre un poco el debate del modelo Bukele" y apuntó que "la lógica de las maras de El Salvador es totalmente distinta" a la de Uruguay. Además "hay muchas versiones" sobre lo que está sucediendo en ese país.

"Recientemente Bukele acaba de reconocer que va a liberar a un montón de presos. (Andrés) Ojeda se cayó de la silla", ironizó respecto al secretario general del Partido Colorado, quien ha reclamado que se apliquen en Uruguay algunas medidas de El Salvador.

"El ídolo de algunos va a liberar presos. Está reconociendo que fueron presos sin la más mínima garantía, porque te metían preso si tenías un tatuaje. Está reconociendo que metió gente que no tenía que estar presa", dijo y agregó que en El Salvador se "invirtió la situación", en el sentido de que no es necesario probar la culpabilidad de una persona, sino que ella misma pruebe su inocencia.

"Salvo que en Uruguay queramos volver a una lógica en la que no hay derechos, yo no tomaría nada de eso", consideró Sánchez, y mencionó que "Uruguay tiene que encontrar una forma que sea conforme a nuestras tradiciones: democracia, derechos humanos, estado de derecho. Que reprima y prevenga el delito y mejore la situación de seguridad".

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: EFE

Bukele analiza la liberación anticipada de presos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó el martes que su gobierno evalúa una liberación "anticipada" y "condicional" de detenidos durante su guerra antipandillas que sean "culpables" de colaborar con esas bandas criminales.

"Tenemos un plan (...) que beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas con una liberación anticipada", dijo Bukele, al señalar que aunque son "culpables" se podrían liberar "condicionalmente" y "bajo monitoreo", según consignó AFP.

Unas 93.000 personas han sido encarceladas bajo un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años, que redujo la criminalidad a mínimos históricos, pero que según algunas ONG y un grupo de expertos de la ONU han derivado en crímenes de lesa humanidad.

Según la organización humanitaria Socorro Jurídico, al menos 30.000 detenidos son inocentes y más de medio millar han fallecido bajo custodia estatal.

Las ONG también critican los juicios masivos que se realizan en El Salvador contra detenidos en la guerra antipandillas por considerar que al no individualizar la responsabilidad penal se castiga a muchos inocentes.

Bukele, que rechaza las acusaciones de que viola los derechos humanos, defendió la continuidad del régimen de excepción y comparó su aplicación con una "quimioterapia" para un país afectado por el "cáncer" de las pandillas.

Sánchez, secretario de Presidencia, reconoció que algunos uruguayos sienten simpatía por el presidente salvadoreño porque hay quienes tienen "mucho miedo" donde viven.

"Miedo por tus hijos, por tu gente, por las pocas cosas que con mucho esfuerzo has logrado comprar, o perder la vida. Me imagino a toda esa gente, lo primero que quiere es seguridad. Queremos que los barrios vuelvan a ser de la gente y no de los delincuentes. Había toques de queda tácitos en Cerro Norte, en determinado momento había balaceras y no podías salir. En la escuela Ana Frank había padres que iban por una puerta a buscar a sus hijos y otros por otra, de un lado había una banda y del otro lado había otra, y esas bandas fueron desbaratadas", sentenció.