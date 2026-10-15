Negro adelantó que "va a haber un incremento de los homicidios" en las cifras del tercer trimestre del año

El ministro del Interior, Carlos Negro, adelantó este jueves tras asistir el acto de ingreso de la Escuela Nacional de Policía que "va a haber un incremento de los homicidios" en la presentación de cifras de delitos del tercer semestre de 2026.

Estos números, correspondientes al período julio-setiembre, serán publicados por la cartera el próximo lunes. El jerarca añadió que también se apreciará un sostenimiento de la baja en el resto de delitos que se registran. "Seguimos trabajando”, sostuvo.

“La semana que viene se van a subir los números a la página del ministerio y se van a poder consultar”, indicó, sin brindar más detalles.

Patrullaje de blindados

Negro también respondió sobre el pedido de informes realizado por el senador colorado Andrés Ojeda, sobre el uso de los vehículos blindados del Ministerio de Defensa para el patrullaje policial.

Aclaró que se vienen empleando en operativos que "pueden demandar varios días", por lo que sus usos no han sido "puntuales", y que son necesarios para "proteger a los policías, de ingresar a las zonas calientes o más complicadas".

"Se ha cumplido, se viene cumpliendo y se va a seguir cumpliendo con esos recursos y los que van a venir. Estamos esperando para la semana que viene el ingreso de nuevos vehículos que van a reforzar la flota", anunció. La compra sería realizada por la cartera.

Por otro lado, Negro celebró el ingreso de 1.000 nuevos policías durante el acto de este jueves, en el que también estuvo presente el presidente de la República, Yamandú Orsi, y otros jerarcas.

Ministro del Interior, Carlos Negro, y el presidente de la República, Yamandú Orsi, durante acto de Escuela de Policía. Foto: Ministerio del Interior

El llamado fue único, a diferencia de otras instancias donde los nuevos estudiantes ingresan en grupos menores. “Ustedes ingresan a una de las instituciones públicas en las que más confían los uruguayos. Eso debe ser motivo de orgullo, pero sobre todo de responsabilidad”, advirtió durante el evento.

Y agregó en rueda de prensa: "Este tipo de ceremonias siempre son por un lado emotivas y motivantes también (...) Estamos asistiendo al ingreso de nada más y nada menos que 1.000 estudiantes. Es un hecho inédito, y por eso tuvo un significado muy especial para mí".