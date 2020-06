Así cayó el vicepresidente de la ANP antes de asumir el cargo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El capitán de navío Gastón Bianchi se cayó hace unos cuantos días. El accidente le provocó fracturas y golpes varios. La situación tuvo cierta gravedad, por lo que fue internado en el Hospital Militar. Allí estaba en la mañana de ayer cuando lo visitó el líder de Cabildo Abierto, el general retirado Guido Manini Ríos, para comunicarle que su fugaz carrera política había llegado a su fin.

La venia de Bianchi como vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) había sido votada el miércoles por el Senado. Antes, Manini Ríos le había comunicado al presidente de la ANP, Juan Curbelo, que le enviaría a uno de sus mejores hombres para el cargo. “Quiero apuntalar su gestión”, fue la idea que manejó, según supo El País.

Todo indica que en el gobierno nadie había revisado su cuenta de Facebook, donde este marino militar y aviador naval artiguense de 65 años solía publicar críticas a políticos, algunos de ellos de la coalición de gobierno e incluso después del 1° de marzo. El semanario Búsqueda publicó ayer un artículo donde se repasan algunas de las polémicas frases del jerarca cesado. Del ministro de Trabajo Pablo Mieres escribió que es “un roedor”, sobre el ministro de Transporte Luis Alberto Heber dijo que le importan “tres carajos los ciudadanos” y que solo está comprometido “con su cuenta bancaria”, mientras que aseguró que las feministas son “cachalotes” con “higiene deficitaria”.

Tras leer la nota, Manini se contactó con Heber, para intentar buscar una solución al tema. Y luego fue al Militar. En ese encuentro Bianchi le confirmó las publicaciones, según contó Manini Ríos ayer en el Parlamento. El jerarca cesado le dijo que los posteos fueron momentos de “calentura” -esa fue la palabra que utilizó, según supo El País- sin medir las consecuencias políticas. Bianchi “aceptó perfectamente” la decisión, según Manini, quien se lo comunicó a Heber.

Ahora el partido le propondrá al presidente Luis Lacalle Pou el nombre de “otro profesional que tiene todas las condiciones para desempeñarse muy bien en el puerto”, dijo Manini. El senador cabildante ya tiene decidido el nombre pero ayer no lo hizo público.

Un rápido repaso por la cuenta de Bianchi muestra que los únicos elogios iban a Cabildo Abierto. Escribió, por ejemplo, que hace mucho tiempo que no había un ministro que honre “tanto el asiento que ocupa” como Daniel Salinas en Salud Pública y el 24 de febrero publicó que el hoy viceministro de Defensa Rivera Elgue es “un hombre de principios”, el “mejor soldado” de Manini Ríos y “la piedra en el zapato para más de un corrupto”.

Bianchi no era un dirigente de primer nivel de Cabildo pero en las internas ocupó el quinto lugar de la lista 456 que lideró el militar retirado Miguel de Ocampo y ahora había sido seleccionado para la ANP debido a sus conocimientos en los temas portuarios.



¿Alguien en Cabildo Abierto había leído los posteos? Una alta fuente del sector dijo a El País que las publicaciones no se conocían en el partido, aunque suene difícil de creer.

Las publicaciones no se conocían en el partido. Foto: Archivo El País.

El diputado Martín Sodano, en tanto, dijo a El País que Bianchi “es un tipo que no tiene casi seguidores en Facebook” y que los comentarios que publicó allí no se corresponden con los de alguien que milita en política. “Ya había una coalición. En todo caso no debería haber opinado, tan simple como eso”, dijo el diputado cabildante.

Heber sintió una sensación “horrible” cuando leyó ayer los comentarios del entonces vicepresidente de la ANP, según contó en radio Carve. “Bianchi no está en sus cabales y añora otros tiempos, los de la dictadura”, indicó. “Por suerte me lo sacaron de adelante”, agregó. Ahora espera que sea propuesto un jerarca “a la altura de las responsabilidades”.

Un legislador del Partido Nacional que pidió no ser identificado dijo a El País que situaciones como la de Bianchi se explican por la falta de experiencia “en la alta política” por parte de Cabildo y por “desconocimiento” de cómo funcionan las cosas. En la misma línea, una fuente de Cabildo dijo que al partido “le juega en contra la militancia de personas que son nuevas en política” ni tenían hasta hace muy poco proyección de ocupar cargos.