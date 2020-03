Manini pide postergar "la suba de las tarifas públicas hasta que la situación se normalice"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Guido Manini Ríos, senador electo por Cabildo Abierto, publicó un mensaje a la población uruguaya en medio de la crisis sanitaria que tiene a Uruguay con 79 casos confirmados de coronavirus y otros 392 casos sospechosos.

El senador reconoció que le planteó al Poder Ejecutivo "postergar la suba de las tarifas públicas hasta que la situación se normalice".

Ayer la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, confirmó que las nuevas tarfias comenzarán a regir desde abril tal cual estaba previsto.

El periplo de repatriación: inició la operación para traer a uruguayos varados en Perú By Irene Nuñez MIRA TAMBIÉN El periplo de repatriación: inició la operación para traer a uruguayos varados en Perú

"Los uruguayos nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria que debemos superar con inteligencia, solidaridad y espíritu de colaboración. Es claro que este no es momento de pasar cuentas por lo que hizo o dejó de hacer la anterior administración. Si realizó o no las previsiones necesarias para enfrentar una pandemia que hace meses comenzó a expandirse masivamente por el planeta. Si se debió o no establecer mayores controles en la frontera hace ya mucho tiempo. No es momento de reiterar que era mucho más importante recuperar el Hospital de Clínicas que construir el Antel Arena", remarcó.

"No ganamos absolutamente nada en buscar responsables en lo que se debió hacer y no se hizo", añadió.

Coronavirus: cuatro puntos para entender por qué se recomienda tener "distancia social" By Ángel Asteggiante MIRA TAMBIÉN Coronavirus: cuatro puntos para entender por qué se recomienda tener "distancia social"

Asimismo, remarcó: "Ahora lo importante es lo que hagamos de aquí en más para evitar o reducir la propagación del contagio. Para ello es fundamental seguir las indicaciones que divulgan las autoridades del gobierno y la salud en cuanto a extremar las medidas de higiene, evitar el contacto físico y reducir la exposición de cada uno en lugares de aglomeración de gente. La única forma de superar este problema es seguir estas indicaciones con responsabilidad sin caer en pánico y no perder nunca de vista que debemos ser solidarios con las demás personas. De nada sirve que lleven a sus casas el stock de todos los productos si con ello se privan a otros de obtenerlo. Serán esos otros los que posiblemente contagiarán".

"En estas horas, nos estamos reuniendo con el ministro Daniel Salinas para coordinar acciones para enfrentar las próximas fases de la situación que tal vez nos lleve a extremar las medidas de aislamiento y a reincorporar al servicio, de ser necesario, personal médico y de enfermería retirado. Y tal vez, si fuera necesario, a estudiantes de medicina".

Para expertos del MSP uno de los "focos más importantes" de contagio se dio en la boda By Ángel Asteggiante MIRA TAMBIÉN Para expertos del MSP uno de los "focos más importantes" de contagio se dio en la boda

Manini también contó que ayer estuvo "en Casavalle y otros barrios de Montevideo" y observó "la falta de artículos imprescindibles en este momento y en otros casos su sensible aumento de precios, que incluso alcanzan a productos de la canasta básica".

"Además de hacer un pedido de informes al Ministerio de Economía, estamos trabajando para arreglar esta situación rápidamente. No podemos permitir que unos pocos hagan negocios en medio de la angustia de nuestros compatriotas. Queremos que esta situación termine lo antes posible. Al grave efecto en la salud humana, se le sumará el impacto que ya está empezando a tener en prácticamente todo los rubros de nuestra economía. Afectará a todos y en especial a los sectores más frágiles de nuestra sociedad. Buscaremos todas las medidas posibles para mitigar el impacto", sumó.