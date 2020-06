Vicepresidente de ANP: Mieres es un "roedor", a Heber le "importan tres carajos los ciudadanos" y feministas son "cachalotes" con "higiene deficitaria"

El capitán de navío Gastón Bianchi (Cabildo Abierto), tras aprobarse su venia en el Senado, fue nombrado el pasado martes como vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP). En su edición de este jueves, el semanario Búsqueda recopiló una serie de comentarios que Bianchi hizo sobre diferentes actores políticos y otros temas en su cuenta de Facebook en los que critica a otros miembros de la coalición.

Bianchi, de 65 años, marino militar, aviador naval y piloto comercial, apuntó contra el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber y en una publicación del 26 de marzo denunció que el flamante ministro había "acomodado" a su yerno en el Ministerio de Desarrollo Social. El comentario lo hizo junto a la tapa de El Bocón, que cuestionaba los nombramientos de familiares de los veteranos integrantes del Partido Nacional, Ruperto Long y Gustavo Borsari. En los dos casos, sus familiares ocupan cargos en el Ministerio de Transporte: Rodolfo Long es el director de Vialidad y Santiago Borsari el director de Arquitectura.

"¡Entiendan que los uruguayos estamos podridos de gentuza así! Si esta noticia no es cierta, entonces que las autoridades nacionales, a quienes confiamos nuestro voto con el interés de hacer honor a su propia palabra, desmientan esto de una buena vez", expresó Bianchi.

El actual vicepresidente de la ANP fue muy duro con Heber. "Este tipo no está comprometido con ningún cambio, salvo aquel vinculado a su cuenta bancaria y bienes, por supuesto. Le importamos tres carajos los ciudadanos", dijo.

El 24 de febrero, en tanto, el criticado fue el actual ministro de Trabajo Pablo Mieres. Bianchi lo definió como un "roedor" por ser uno de los legisladores que iba a cobrar subsidio tras abandonar su banca.

"¿Por qué motivo tipejos como Sendic y Michellini cobran años de subsidios o roedores como Mieres le exprimen al Estado hasta una quincena mientras hay ciudadanos decentes cobrando miserables remuneraciones luego de extensas jornadas laborales o una vida de trabajo?", cuestionó.

Sobre el Frente Amplio: "La escoria que nos trajo tanta miseria, dolor y privaciones"

El 18 de julio del año pasado, fecha en que se conmemora la Jura de la Constitución, se refirió a los legisladores: "Con la actual pléyade de cerdos castrados mayoritariamente de nuestra cuasi inexistente oposición política, más otras hienas cobardes usando ese lujoso coloso de mármol —hoy convertido en panteón para el futuro de nuestros hijos, otrora albergando gente honorable (que hoy brilla por su ausencia)—, en fecha particular de nuestra patria, recordaremos el día que nos constituimos como país".



Asimismo agregó que había que "desterrar de una buena vez la escoria que nos trajo tanta miseria, dolor y privaciones" en alusión al Frente Amplio.

ADEMÁS

Feministas son "cachalotes" y "ballenatos" con "higiene deficitaria"

El 9 de marzo, 24 horas después del Día de la Mujer, publicó un texto al que tituló "Del feminismo y de otras especies del género humano". El mismo dice lo siguiente:



"Un viejo refrán de mi pueblo decía: ¨P´al buen pobre, no hay pan duro¨, en clara alusión que en ciertas ocasiones o casos de extrema indigencia algunas reglas de buen gusto o decoro parecieran poder olvidarse ante esa necesidad primaria incumplida.



En mis tiempos de vigilia castrense, cuando el comportamiento no era afín a los reglamentos, y grumetes o cadetes de otros sitios similares, por algún motivo no cumplían o respetaban los mismos, terminaban pagándolo fieramente con la perdida de licencia.



Las semanas pasaban y pasaban, y en encierro que cada vez parecía tornarse en algo más frecuente, causaba que ciertos pre-conceptos sobre la forma de apreciar la belleza femenina, a veces podían ser dejados de lado, cumpliéndose aquella máxima de los congrios, bagres y otras raras especies de las profundidades abisales donde el viejo Cousteau tuvo reparos, sentenciaba que: ¨El mal de las feas, las lindas lo desean¨…

En esa suerte de conformismo, de la mano con la necesidad fisiológica, más de un congrio se fue luego de ¨un encuentro causal¨ con la sonrisa dibujada en los labios, luciendo su boquita despintada.



Eran tiempos muy duros, y en esos pensionados de ¨marras¨ donde se brindaba formación, albergue y comida una vez al mes se contaba con unas horas de retiro espiritual, fuera de muros y mamparos, para que se diera rienda suelta a la libido a esos náufragos sin islas…



En nuestra casa, la misma se la conocía como ¨Licencia higiénica¨ ó ¨Higiénica¨ a secas; en otros sitios como ¨la reglamentaria¨… dibujándose en cada rostro la inquietud al retirarse a paso presuroso de esos hospicios en las tardes regresando por las nochecitas con una sonrisa entre dientes y carita rozagante guardando el secreto de las fechorías (algunas salvajes) en aquellos tiempos de apremios…



Creo sin lugar a dudas, después de haber recorrido el mundo, y visto tantas cosas, que a modo de justificación o sencilla coartada ante los desmanes experimentados, todas aquellas cosas pudieron haber sido picardías de novato al pensar en comparar el hecho de ¨arponearse¨ a uno de estos ballenatos o cachalotes aparecidos en las marchas feministas mostrando sus dudosos encantos biológicos, casi siempre resguardados por el bien y buen gusto de los demás mortales.



Nada justifica hincarle el diente a estos tocinos entrados en carnes, con higiene deficitaria e indomables modales, donde seguramente ninguno lo haya podido apreciar en el peor burdel portuario a lo largo y ancho del globo.



Un verdadero festín bizarro, exclusivo para los entendidos del mal gusto, un caldo del retrete con delirio de la fina lavanda francesa, pero por sobre todas las cosas, una oda al mal gusto y un miserable desagravio al pobre vecino que vive oculto en el subsuelo y cada tanto solicita se le atienda como a un ¨amigo necesitado¨; no como un prisionero de guerra condenado a haber perdido todos sus derechos...".