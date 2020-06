Heber sobre Bianchi: "Me lo sacaron de adelante y es lo mejor que pueden hacer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, fue entrevistado este jueves de tarde en Informativo Carve tras los dichos de Gastón Bianchi (Cabildo Abierto), quien fuera designado como vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) pero que fue apartado del cargo hoy tras hacer comentarios hirientes contra Heber y otros dirigentes políticos, que publicó el semanario Búsqueda.

Bianchi dijo sobre Heber: "Este tipo no está comprometido con ningún cambio, salvo aquel vinculado a su cuenta bancaria y bienes, por supuesto. Le importamos tres carajos los ciudadanos".

Heber dijo que cuando leyó la noticia sintió una sensación "horrible". Afirmó que lo dicho por Bianchi es una "ofensa, sobre todo para los que son militares en el tema del honor, que tanto hablan de honor... bueno es una herida en el honor porque en esta actividad política lo único que uno se va a llevar al final es el prestigio, el orgullo, como lo tuve yo de mi padre, de tener su apellido".

Sobre Bianchi consideró también que "no está en sus cabales. Es más, me parece que añora otros tiempos, los tiempos de la dictadura (1973 -1985)", y lanzó que "indudablemente no es una persona democrática, republicana y ha criticado a todo el mundo", y nombró al Pit-Cnt, el Frente Amplio y los comentarios que hizo sobre los legisladores, a quienes llamó de "cerdos castrados", y dijo: "No entendí mucho lo de castrados".

El ministro consideró que ahora "las cosas están en su lugar", luego de que se comunicaran de mañana con "las principales autoridades" de Cabildo Abierto. Entiende que "tomaron la decisión que tenían que tomar que es destituirlo. (Bianchi) tiene un día creo que de designado, va a ser sustituido por otra persona, y es mejor porque la calidad de este tipo de gente, de pensamiento tan retrógrado, no es bueno que estén en el gobierno".

En esa línea, afirmó: "Por suerte lo pudimos identificar aunque sea tarde. Tarde porque levantaron la mano, es temprano porque todavía no asumió el cargo en la ANP".

"Me lo sacaron de adelante y es lo mejor que pueden hacer", al señalar que la ANP es un organismo descentralizado del Ministerio de Transporte, que dirige.

Asimismo, Heber destacó que está "más preocupado por el trabajo, que es la cosa que tenemos que hacer en el puerto, que contestarle a este tipo de personas", en referencia a Bianchi

Heber sobre salida de Talvi: "Uno cuando toma una decisión no la toma en diferido"



El ministro de Transporte también se refirió a la decisión de Ernesto Talvi de alejarse de Cancillería. Heber señaló que está "muy sorprendido, pero bueno, tendremos que lidiar con estas sorpresas", y agregó que es "una lástima porque estábamos trabajando muy bien con el equipo, en el gobierno, con un trabajo intenso".

En tanto, el ministro consideró "bastante inusual que se diga que va a renunciar. Uno toma una decisión, toma una decisión, no la toma en diferido".



"Hay a veces roces, somos de partidos distintos, tenemos que sintonizar una opinión, pero si es por el episodio de Venezuela creo que todos en campaña electoral fuimos muy claros: Venezuela es una dictadura", dijo Heber y agregó: "Me parece que no es solamente ese tema, deben haber otros casos".

El ministro también dijo que Talvi ayer no concurrió al Consejo de Ministros porque le habían informado en esa oportunidad que era "por el cumpleaños" (Talvi cumplió ayer 63 años).

Heber consideró también que Talvi "era un hombre referente, fue candidato por el Partido Colorado, era bueno que estuviera en el gabinete. Tener su opinión era importante".

Agregó que aún no ha tenido una versión del canciller sobre este asunto, ni ha hablado con el presidente Luis Lacalle Pou ni con sus secretarios al respecto.