ASSE aceptó renuncias: presidente dijo que lo "apuraron" a hacer cambios

Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), convocó a una conferencia de prensa un día después de la renuncia masiva de jerarcas de la entidad en rechazo al cese de los directores regionales.

Cipriani consideró que las renuncias fueron "de carácter político". "En primer lugar, estuvimos tratando el tema con su presidente, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda que me lo vino a presentar", indicó y agregó: "Este grupo de médicos que está todo afiliado al Frente Amplio trató el tema a nivel de su mesa central, o sea que el carácter político no tiene discusión".

"Tiene además un carácter político partidario en el sentido de que procesos que hay que estudiarlos dentro de la propia institución se hacen públicos y transmiten un poco de nerviosismo a la población", expresó.



Por otra parte, Cipriani fue consultado por los dichos de Álvaro Villar, quien aseguró que "ASSE necesita y el sistema de salud necesita, que cuando se cambie de dirección no se barra con todo", en Desayunos Informales (Canal 12).



"Cuando entré mi discurso fue otro y de hecho me estaba tomando el tiempo necesario, me están ellos apurando, son ellos los que nos están pidiendo, es política, creo que es política", aseguró el presidente de ASSE al respecto.

Por otra parte, el jerarca también se refirió a los dichos de Fernando Silva, director de la región oeste integrante de Cabildo Abierto, que criticó en Facebook la gestión del Frente Amplio de los últimos años y expresó que aceptó la renuncia que presentó.







Unos 22 directores y subdirectores de los hospitales de Río Negro, Colonia, Soriano, Flores, Florida, Durazno, San José y Artigas renunciaron a sus cargos ayer en desacuerdo con el reciente cese de la directora regional de la zona oeste y tras declaraciones de Fernando Silva, director de la región oeste integrante de Cabildo Abierto, que criticó en Facebook la gestión del Frente Amplio de los últimos años.