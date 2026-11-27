El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez Salomón entregó más de 1.300 firmas al director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IMM), Leonardo Herou, en una reunión en la que planteó las quejas de vecinos por la recolección de basura y reclamó medidas para evitar que se repitan los problemas de limpieza en la capital.

“Nos llena de mucha confianza que la gente realmente está molesta y harta de la mugre que se vive en Montevideo”, sostuvo Rodríguez Salomón en declaraciones a El País. Según explicó, quienes firmaron la petición debieron proporcionar nombre, apellido, barrio y cédula de identidad, además de dejar un comentario sobre la situación de la limpieza en su zona. “La verdad, son comentarios muy negativos”, agregó.

El edil responsabilizó al Frente Amplio por los problemas de recolección de residuos y cuestionó la continuidad de esa fuerza política al frente de la administración departamental. “Montevideo está sumergido en la mugre por culpa de una pésima gestión del Frente Amplio en Montevideo, que ya lleva 36 años y va a terminar en 40 años”, afirmó.

Rodríguez Salomón también criticó los conflictos entre la intendencia y el gremio de trabajadores municipales, al considerar que sus consecuencias recaen sobre los vecinos. “Todos los años vemos la misma película: un gremio que le tranca a la administración y, por temas ideológicos, terminan acordando por dinero, terminan acordando por vaya a saber qué beneficio. Pero mientras tanto queda de rehén la ciudadanía y la basura pulula por todos lados”, señaló.

En ese sentido, mencionó "la acumulación de residuos, la presencia de ratas y los malos olores" como problemas que, a su juicio, "generan riesgos sanitarios". Además, sostuvo que la responsabilidad de conducir la gestión debe recaer en las autoridades departamentales. “Eso se lo dejamos bien en claro al director Herou: el que tiene que mandar es el intendente y no el gremio”, expresó.

Diego Rodríguez Salomón y Leonardo Herou. Foto cedida a El País.

El reclamo por las fiestas y un plan de limpieza

Durante la reunión, el edil advirtió sobre la proximidad de diciembre y las fiestas de fin de año, un período en el que, según dijo, "suelen repetirse los problemas con los contenedores desbordados y la acumulación de basura".

“Estamos a pocos días de comenzar diciembre y las fiestas están a la vuelta de la esquina. Siempre vemos lo mismo: contenedores desbordados, mugre. Se pasan la pelota uno a otro”, cuestionó.

Por ese motivo, afirmó que le reclamó a Herou que la intendencia implemente medidas concretas para mejorar la recolección. Según relató, desde la comuna le comunicaron que ya existe un plan, pero insistió en que debe demostrar resultados. “Le estamos advirtiendo que tiene que sí o sí llevar adelante un plan y que este plan, que se nos comunicó que ya tiene, sea efectivo. De planes estamos aburridos y de la mugre que hay en Montevideo estamos podridos”, manifestó.

Recorrida por contenedores de residuos desbordados de basura. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Críticas a contenedores intradomiciliarios

Rodríguez Salomón también puso en duda que la incorporación de contenedores intradomiciliarios permita concluir que la limpieza ha mejorado en la ciudad. A su entender, "el sistema se ha implementado en zonas con menor densidad de población" y "debería evaluarse qué resultados tendría en otros municipios y barrios más densamente poblados".

“No puede ser la excusa de los contenedores intradomiciliarios que Montevideo está mejor, porque donde se han puesto esos contenedores es donde hay poca población”, sostuvo.

El edil consideró que la reunión fue positiva, aunque remarcó que su planteo apunta a que la administración departamental asuma la responsabilidad por el servicio y evite que los conflictos gremiales vuelvan a afectar la recolección.

“Bastante pagamos de tributos y bastante recauda la intendencia: US$ 2,5 millones todos los días”, afirmó Rodríguez Salomón, quien insistió en que los contribuyentes deben recibir un servicio acorde con los impuestos que pagan.