IMM solicita a vecinos postergar retiro de basura en los contenedores hasta el viernes por asamblea de Adeom
El servicio de recolección de residuos se verá afectado el jueves en Montevideo y las autoridades exhortan a evitar desbordes en la vía pública mientras el sindicato evalúa una propuesta.
La Intendencia de Montevideo (IMM) solicitó este miércoles a la población postergar hasta el viernes el retiro de basura a los contenedores a causa de una afectación en la recolección de residuos. El motivo es la realización de una asamblea de Adeom que paralizará el servicio.
"Ante la afectación del servicio de recolección prevista para el jueves debido a la realización de una asamblea gremial, la IMM exhorta a la ciudadanía a postergar, en la medida de sus posibilidades, hasta el viernes 27 el depósito de residuos en los contenedores ubicados en la vía pública", indicaron desde la Intendencia en un comunicado.
Además, hicieron énfasis en "la importancia de no dejar residuos fuera de los contenedores". Por otro lado, agradecieron la colaboración de los vecinos "para minimizar el impacto de la situación" y contribuir para "mantener la limpieza de Montevideo".
Qué dijo Leonardo Herou sobre el servicio de recolección
El director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Leonardo Herou, dijo este miércoles en una rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), que se encuentran "trabajando para salir de la situación" de los primeros días de noviembre, en referencia a la problemática de desborde de contenedores y atrasos en la recolección de residuos que se constató a principios del mes.
"Ayer en la tarde tuvimos una reunión con el ejecutivo de Adeom, fue muy buena, ellos tienen una asamblea mañana, y espero que en las próximas horas todos encontremos los caminos para trabajar juntos y que Montevideo recupere la normalidad que tuvimos hasta octubre", puntualizó Herou.
El jerarca aseguró que cuenta con una "cantidad de recursos" en búsqueda de que la problemática "se note lo menos posible". "Mañana por una asamblea que creemos que es importante, y confiamos en la decisión que tomen los trabajadores en función de la reunión que tuvimos ayer", acotó.
"La recomendación es que mañana evitemos llevar los residuos a los contenedores de la calle porque durante todo el día no va a haber servicios", subrayó Herou.
La propuesta que evaluará Adeom
Fuentes de Adeom confirmaron a El País que durante la asamblea de este jueves, el gremio analizará la respuesta que las autoridades de la IMM dieron a una propuesta de diez puntos que presentaron.
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