La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que este sábado 28 de noviembre de 2026 realizará un remate de vehículos y bienes muebles abierto a todo el público, informando además que hay tres días de exhibición de lotes previos a la venta de los bienes. Este remate se llevará a cabo por parte de la Unidad Bienes Muebles del gobierno departamental. El remate comenzará a las 10:00 horas del próximo sábado en la dirección Gral. Flores 3828 bis.

La IMM además indicó en un comunicado que habrá una muestra de exhibición de lotes que se llevará a cabo durante los días 25, 26 y 27 de noviembre, desde las 9:00 hasta las 15:00 horas, en la misma dirección.

¿Qué bienes se rematan este sábado 28 de noviembre?

Entre los bienes publicados por la IMM y la Asociación Nacional de Rematadores Tasadores y Corredores Inmobiliarios (Anrtci) para el remate de este sábado, se encuentran:



Vehículos para repuestos

Muebles para el hogar

Electrodomésticos

Instrumentos musicales

Puertas

Cubiertas para vehículos

Equipamiento médico



El portal Rematadores.com especifica que no hay base para este remate y todo se venderá en pesos uruguayos.

Según la IMM, los vehículos incluidos en el remate ingresaron a su sistema luego de ser retirados de la vía pública por denuncias de abandono. Una vez vencidos los plazos legales y cumplidas las instancias correspondientes, los bienes que no son reclamados por sus dueños quedan incluidos en el remate.

Para ver la lista entera de artículos que se rematarán el sábado, hacer clic en este enlace.

Datos del remate de vehículos y mobiliario de la IMM. Foto: Asociación Nacional de Rematadores.

Condiciones del remate