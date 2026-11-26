Una asamblea de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) paralizará el servicio de recolección de basura de Montevideo para este jueves 26 de noviembre. Ante ello, la Intendencia de Montevideo (IMM) solicitó a la población capitalina que aguarde para sacar la basura y le indicó cuándo será el mejor momento para poder hacerlo. La comunicación oficial de la IMM emitida este miércoles pide colaboración a los montevideanos, buscando evitar desbordes en los contenedores de basura.

Dentro del comunicado, la comuna exhortó a la ciudadanía a postergar "en la medida de sus posibilidades, el depósito de residuos en los contenedores que se encuentran en la vía pública.

Cuándo se vuelve a sacar la basura, según la IMM

De acuerdo a la Intendencia, la pausa en el servicio de recolección de residuos estará pausado durante todo este jueves debido a la asamblea general de Adeom. La IMM señaló que el viernes 27 de noviembre se podrá volver a sacar la basura porque el servicio se reanudará en su régimen habitual y volverá a la normalidad.

Con el objetivo de evitar acumulaciones de basura en los contenedores y alrededor de ellos, gobierno departamental subrayó "la importancia de no dejar residuos fuera de los contenedores".

Hombre y mujer tirando basura en los contenedores de la IMM. Foto: Estefanía Leal/El País

Contenedores desbordados en Montevideo

El desborde de contenedores y los atrasos en la recolección de residuos es una problemática con la que la IMM ya lidiaba. A principios del mes corriente se constataron varias instancias de acumulación de basura.

El director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Leonardo Herou, dijo este miércoles en una rueda de prensa que el organismo departamental está "trabajando para salir de la situación" de los primeros días de noviembre.

"Ayer (martes) en la tarde tuvimos una reunión con el ejecutivo de Adeom, fue muy buena, ellos tienen una asamblea mañana, y espero que en las próximas horas todos encontremos los caminos para trabajar juntos y que Montevideo recupere la normalidad que tuvimos hasta octubre", puntualizó Herou, quien además aseguró que cuenta con una "cantidad de recursos" en búsqueda de que el problema "se note lo menos posible".

Contenedor de residuos de Montevideo desbordado con basura alrededor. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Fuentes de Adeom confirmaron a El País que, durante la asamblea de este jueves, el gremio analizará una respuesta que obtuvo por parte de las autoridades de la IMM luego de presentarle una propuesta de diez puntos.