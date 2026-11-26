Previo a la llegada de diciembre, la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que se realizarán cambios en la feria de fin de año del Parque Rodó, en comparación con ediciones anteriores. Desde la comuna aseguran que se buscan sumar novedades que promuevan una "convivencia más amigable" y sumen servicios a los visitantes.

En este marco, el gobierno departamental también confirmó que habrá desvíos de ómnibus durante las semanas en las que funcionará la feria, y detalló cuáles serán esos cambios en el tránsito.

Cambios y nuevos servicios para la feria de fin de año en Parque Rodó

Con el objetivo de reorganizar el desarrollo de la feria, la IMM implementará nuevos servicios para las personas que visiten el Parque Rodó durante esas fechas. Se confirmó que habrá puestos de información para los asistentes, préstamo de sillas gratis y un sector de juegos inflables para niños que estará disponible desde el 5 de enero.

También se buscará fomentar la asistencia en bicicleta, por lo que se pondrá a disposición un bicicletario destinado a las personas que usen esa vía de transporte para desplazarse hacia el parque.

Sin embargo, la gran novedad será la habilitación de nuevos espacios de estacionamiento a 45 grados para quienes vayan en auto. Estos estarán en la calle Cassinoni, sobre la vereda este, entre Bulevar España y Edil Hugo Pratto. También habrá lugares en la calle Yaro, acera oeste, entre Gonzalo Ramírez y Lauro Muller.

La Intendencia indicó que también habrá estacionamiento de lunes a viernes, de 20:00 a 8:00 horas, y durante los fines de semana (todo el día) en los tramos de la acera norte de la rambla, entre Pablo de María y Juan D. Jackson, y también en Av. Herrera y Reissig, vereda este, entre José Figueira y Benito Nardone.

Personas comprando en una feria de fin de año. Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Desvíos de ómnibus y cortes de tránsito previstos

Desde el 30 de noviembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027, la calle Av. Julio Herrera y Reissig quedará cerrada al tránsito de vehículos, en el tramo ubicado entre Gonzalo Ramírez y Tomás Giribaldi.

Debido a ello, varios ómnibus cambiarán su recorrido y varias paradas quedarán suspendidas.

Paradas suspendidas:



Herrera y Reissig y Pasaje Ernesto Laroche

Herrera y Reissig y Avenida Sarmiento

Herrera y Reissig e Ibiray (ambos sentidos)

Herrera y Reissig y García de Zúñiga

Herrera y Reissig y Benito Nardone

García de Zúñiga y Leyenda Patria

García de Zúñiga y Bulevar Artigas

Benito Nardone y Patria

Paradas provisorias:

21 de Setiembre y Gurí

21 de Setiembre y Psje. Gerónimo Zolesi

Bv. Artigas y Ibiray

Bv. Artigas y 21 de Setiembre

Personas esperando subirse a un ómnibus en una parada de Montevideo. Foto: Archivo El País

Líneas de ómnibus que cambiarán su trayecto:

Las líneas 145, 149 y 407 irán por Gonzalo Ramírez, 21 de Setiembre, Bulevar Artigas (donde realizarán un giro en U en el corte de cantero), para continuar por su recorrido habitual.

En tanto, las líneas 117, 199, 300 y 405 tendrán cambios dependiendo de su horario. De 6:00 horas a 20:00 horas, los ómnibus con sentido hacia Punta Carretas tomarán 21 de Setiembre, luego Bulevar Artigas, seguirán por García de Zúñiga y retomarán su recorrido habitual. En el sentido inverso, recorrerán J. Núñez, luego Bulevar Artigas, donde harán un giro en U frente a SEMM, luego doblarán por 21 de Setiembre, y tomarán Gonzalo Ramírez para seguir por el recorrido habitual.

Línea de ómnibus 149 con destino hacia Pocitos. INES GUIMARAENS/DIARIO EL PAIS

De 20:00 a 6:00 horas, las líneas 117, 199, 300 y 405 circularán por Benito Nardone, luego por Julio Herrera y Reissig, y doblarán en García de Zúñiga para retomar su recorrido habitual. Se mantendrá operativa la parada frente a la Facultad de Ingeniería en los dos sentidos.