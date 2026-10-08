Una mujer abatió a un rapiñero en Melilla: su cómplice escapó y permanece prófugo

La Policía se encuentra investigando un homicidio que ocurrió en la noche de este jueves en Camino Fauquet y ruta 5, en la zona de Melilla de Montevideo, donde un rapiñero fue asesinado a balazos.

Según informó en primera instancia Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes policiales, un hombre de 43 años que circulaba por la zona fue abordado por dos individuos que tras realizar amenazas con un arma de fuego, le hurtaron sus pertenencias.

Paralelamente, una mujer de 35 años que se encontraba en su vivienda y presenció el hecho, disparó contra uno de los presuntos autores del crimen desde la casa. El baleado quedó herido en la calle sin dar señales de vida.

La Policía se encuentra en la escena para aclarar el hecho, mientras busca encontrar e identificar al segundo asaltante involucrado. De acuerdo al citado medio, la mujer que disparó desde su casa es una exfuncionaria policial.

Un hombre de 63 años fue abatido por la Policía durante un allanamiento antidrogas

Un hombre de 63 años fue abatido por la Policía de Lavalleja durante un allanamiento desarrollado en la mañana de este jueves, informó la Jefatura departamental.

Según se indicó de forma primaria, el hecho sucedió a raíz de una investigación sobre tráfico de drogas y uso ilícito de armas en la ciudad serrana de José Pedro Varela.

Las indagaciones llevaron a realizar tres allanamientos en viviendas ubicadas en las calles Podestá, Flores y Rio Negro. Participó un equipo de la Brigada Antidrogas de Lavalleja junto al Grupo de Reserva Táctica de Treinta y Tres.

Al ingresar a la tercera vivienda, los efectivos procedieron a abatir al hombre de 63 años que allí se encontraba. No se detalló las razones detrás de esa actuación policial, más que la incautación de una varilla con punta de aproximadamente 50 centímetros.

En las otras dos viviendas que la Policía allanó previamente, se incautaron varias dosis de cocaína, una balanza de precisión y 10 teléfonos celulares.

La investigación del caso es reservada, y quedó a cargo de la Fiscal de 2º Turno, la doctora Marlene Canosa.