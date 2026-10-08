Gremio de Interior denuncia ante Inddhh que trasladan "cuerpos en la caja abierta de la camioneta policial"

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Interior, que se creó recientemente, denunció ante la Institución Nacional de Derechos Humanos problemas que surgieron a partir de que Fiscalía resolviera dejar de pagar facturas de empresas fúnebres para el traslado de cuerpos para autopsias o reconocimientos en el marco de investigaciones penales y que, en consecuencia, la tarea quedara en manos de la Policía.

La Fiscalía tomó la decisión, según explicó en la resolución a la que accedió El País, al detectar que existía una “práctica recurrente de contratación directa de empresas fúnebres particulares para el traslado de occisos —personas que murieron de manera violenta— desde la escena del hecho hacia las morgues o el Instituto Técnico Forense”. En ese sentido, entendió que la “multiplicidad” de compañías que realizaban la tarea generaba “incertidumbre sobre la trazabilidad de las evidencias”.

Asimismo, cree —se lee en la resolución— que el “traslado de cuerpos en el ámbito de una investigación criminal debe ser realizado por personal policial o servicios oficiales debidamente autorizados”. Por eso, considera que esta tarea debe “ser coordinado con el Ministerio del Interior, a fin de asegurar de forma estricta la cadena de custodia”.

Ante esta resolución, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Interior denunció que la “contratación de estas empresas” era “fundamental, mayormente en localidades del interior del país en que la Policía no cuenta con vehículos acondicionados para el traslado de cadáveres o elementos que garanticen” la “integridad del cuerpo” y los “estándares de salubridad e higiene”.

Los trabajadores del sindicato reclamaron que, desde que entró en vigencia la resolución, la tarea “ha quedado completamente en manos de la Policía”. A lo que sumaron: “Ocurre mayormente en localidades del interior que no se cuenta con equipamiento o vehículos especializados para los traslados, habiendo provocado ello que deban realizarse traslados de cuerpos en la caja abierta de una camioneta policial, lo cual es insalubre”.

Además, advirtieron que, con las condiciones actuales, se “podría despedir fluidos contaminantes e incluso provocar daños en el cuerpo que se traslada, afectando la integridad de evidencias, justamente lo que se pretendía evitar”. Al mismo tiempo, señalaron que deben “pedir colaboración a empresas funerarias para poder contar con bolsas funerarias y no trasladar el cuerpo expuesto al aire libre”.

Por último, alertaron que “este tipo de traslados sin protocolos ni condiciones mínimas afecta la dignidad de los trabajadores y pone en riesgo su salud, además de ser un riesgo para la higiene y salud pública el trasladar a los fallecidos en vehículos que muchas veces son abiertos”.

Desde el Sindicato Policial Nacional de Uruguay (Sipolna), su vicepresidente Fernando Mederos indicó a El País que tomaron conocimiento sobre esta situación, que sucede en varios departamentos del interior, hace ya unos meses. En consecuencia, plantearon sus preocupaciones al Ministerio del Interior, e incluso el tema se puso sobre la mesa en una de las bipartitas. La cartera —aseguró— recibió la "inquietudes" y ahora los trabajadores están "a la espera de una solución".

Mederos explicó que les están faltando materiales, como "cajas de chapa" para trasladar el cuerpo, y vehículos adecuados porque los móviles son con caja abierta. Al mismo tiempo, indicó que "tienen implementos" para realizar la tarea, "aunque no todos son los adecuados".