Dos personas que circulaban en auto murieron tras chocar contra un árbol en la zona de Tres Ombúes

Dos personas fallecieron en la tarde de este jueves tras chocar el auto en el que viajaban contra un árbol en el barrio Tres Ombúes (Montevideo).

El siniestro fatal sucedió en las inmediaciones de las calles Florentino Ameghino y Alaska, informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos.

Las víctimas son un hombre de 53 años y otra persona aún sin identificar, detalló a El País personal policial.

Efectivos del Destacamento de Bomberos de Belvedere -barrio contiguo a Tres Ombúes- concurrieron a la escena para ayudar a extraer los cuerpos, atrapados en los asientos delanteros del vehículo.

Camiones de bomberos trabajando en incendio. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Luego de esa actuación, la Policía de la Seccional 19° (Zona Operacional IV) continúa trabajando en el lugar.

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