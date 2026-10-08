Dos personas que circulaban en auto murieron tras chocar contra un árbol en la zona de Tres Ombúes
El siniestro fatal sucedió en las inmediaciones de las calles Florentino Ameghino y Alaska. Las víctimas son un hombre de 53 años y otra persona aún sin identificar por la Policía.
Dos personas fallecieron en la tarde de este jueves tras chocar el auto en el que viajaban contra un árbol en el barrio Tres Ombúes (Montevideo).
El siniestro fatal sucedió en las inmediaciones de las calles Florentino Ameghino y Alaska, informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos.
Las víctimas son un hombre de 53 años y otra persona aún sin identificar, detalló a El País personal policial.
Efectivos del Destacamento de Bomberos de Belvedere -barrio contiguo a Tres Ombúes- concurrieron a la escena para ayudar a extraer los cuerpos, atrapados en los asientos delanteros del vehículo.
Luego de esa actuación, la Policía de la Seccional 19° (Zona Operacional IV) continúa trabajando en el lugar.
Noticia en desarrollo
- Un hombre de 63 años fue abatido por la Policía durante un allanamiento antidrogas en Lavalleja Imputan a miembro de grupo criminal liderado por integrante del Primer Comando de la Capital desde la cárcel Dos hombres fueron detenidos por la caza de ocho ciervos axis en un área protegida de Río Negro
¿Encontraste un error?