La Policía incautó este viernes en Paso de la Arena, Montevideo, un arsenal de varias armas de fuego que se encontraban en una zona de vegetación cercana a Camino del Tranvía de la Barra. El armamento estaba dentro en un bolso negro cerrado con un candado.

Según informó el Ministerio del Interior, el Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos obtuvo el dato de la existencia de las armas tras tareas de inteligencia e investigación. Desde la cartera señalaron que los objetos están presuntamente vinculados a actividades criminales.

En ese sentido, el Departamento de Homicidios llevó adelante un operativo de búsqueda y rastrillaje en la zona. Posteriormente localizaron, entre la maleza, el bolso con las armas en su interior.

Efectivo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Foto: Ministerio del Interior

Qué armas se encontraban dentro del bolso

El Ministerio del Interior detalló qué armas integraban el arsenal:

Una pistola Glock 17, calibre 9 milímetros.

Un cargador para Glock 17.

Una pistola SARSILMAZ, calibre 9 milimetros.

Un cargador para pistola SARSILMAZ.

Una pistola Glock, calibre .40.

Un cargador para Glock .40.

Dos cargadores extendidos para pistola.

Dos pistolas ametralladoras.

Dos silenciadores para pistolas ametralladoras.

Cuatro cargadores para pistolas ametralladoras.

Una carabina Ruger PC, con cargador tipo tambo.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Pericias de Policía Científica y Balística

Por su parte, la Fiscalía dispuso que Policía Científica documente las armas incautadas, que serán enviadas al Departamento de Balística para que sean periciadas.

Por otro lado, el Departamento de Homicidios continúa investigando para establecer si estas armas están vinculadas a hechos delictivos.