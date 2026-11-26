La Policía de Artigas investiga por estas horas el homicidio de un hombre en la localidad de Bella Unión, según informó jefatura a través de un comunicado. La víctima, de 38 años, fue asesinada de varios disparos.

Según explicaron vecinos del hombre asesinado, los atacantes llegaron en un automóvil a su casa y le tocaron la puerta. Una vez que la abrió comenzaron a dispararle; el hombre murió en el lugar a raíz de los impactos de bala.

José Osorio, jefe de Policía de Artigas, explicó este jueves en rueda de prensa que por ahora hay "varias versiones" acerca del delito y señaló que se investiga si los atacantes se hicieron pasar por policías, como denunciaron algunos vecinos.

Tras el crimen se logró ubicar e interceptar el vehículo en el que viajaban los sospechosos, donde se incautaron municiones y dinero.

Los ocupantes del vehículo eran todos mayores de edad y uno de ellos contaba con antecedentes penales. Por ahora los cinco detenidos permanecen a disposición de la Fiscalía mientras avanza la investigación del caso.

La víctima contaba con antecedentes penales, de acuerdo a lo informado por la Jefatura de Artigas.

José Osorio, jefe de Policía de Artigas. Foto: Jefatura de Policía de Artigas.

Detienen a requerido por la rapiña a un residencial que terminó con dos policías heridos

El Ministerio del Interior informó este jueves que fue detenido uno de los hombres requeridos por el intento de homicidio a dos policías luego de cometer una rapiña en un residencial cercano a los barrios Atahualpa y Prado el pasado 3 de julio.

En su investigación, el Departamento de Homicidios obtuvo el dato de que el hombre podría concurrir a la zona del Nuevo Centro Shopping el mediodía del miércoles.

Así se desplegó un operativo de “vigilancia discreta” con tecnología del Centro de Comando Unificado, detalló la cartera, que logró encontrarlo junto a otro hombre en una plaza de avenida Luis Alberto de Herrera y Marne.

Tras constatar que las características del requerido coincidían con uno de los vigilados, los efectivos se acercaron y dieron la voz de alto. Ambos intentaron fugarse a pie, pero finalmente fueron detenidos. Se le incautó un celular y un bolso que contenía un dron.

Fuentes del ministerio señalaron a El País que el detenido se apellida Perdomo. Todavía hay un segundo requerido de 31 años: Washington Matías Sánchez González, según la solicitud de colaboración a la población emitida en julio.