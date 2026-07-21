Joven de 18 años fue condenado a cinco meses de prisión tras embestir a un policía con su moto en Colonia

Un joven de 18 años fue detenido en Colonia y condenado a cinco meses de prisión que cumplirá en régimen de libertad a prueba, luego de que embistiera a un policía e intentara darse a la fuga durante un procedimiento de rutina que tuvo lugar el pasado domingo en la ciudad de Rosario, informó la Jefatura de Policía del departamento.

Según detallaron desde esa dependencia, los funcionarios se encontraban realizando un patrullaje preventivo cuando vieron a dos motos circulando sin luces y con sus ocupantes sin casco.

Cuando los conductores de las motos vieron a la policía, ambos intentaron darse a la fuga, pero uno de los vehículos sufrió un desperfecto mecánico y se apagó en el lugar, lo que permitió que los efectivos se acercaran para pedir documentación.

Operativo policial, dos mujeres policías escoltando a persona esposada. Estefania Leal/Archivo El Pais

Es en ese momento que el joven pudo encender su moto y embistió a uno de los policías, provocando que su acompañante también cayera al suelo. Según pudo saber El País con fuentes policiales, ambos efectivos se encuentran en buen estado de salud.

El individuo fue detenido en el lugar y luego trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia. Una vez realizada la audiencia el pasado lunes, se condenó al joven como autor penalmente responsable de un delito de desacato agravado en concurrencia fuera de la reiteración real con un delito de lesiones personales, a cinco meses de prisión que serán cumplidos bajo el régimen del libertad a prueba.

"Muerte dudosa" de un joven de 25 años en pleno Pocitos

La Policía investiga una "muerte dudosa" ocurrida en la noche de este lunes Avenida Brasil y Brito del Pino, esquina de Pocitos. Allí el cuerpo de un hombre fue encontrado en la calle y en primera instancia se catalogó el caso como una "muerte súbita", pero el aporte de un testigo dio un posible giro al establecer que minutos antes esa misma persona había tenido una discusión por el tránsito.

Sucedió sobre las 21:00. Personal policial concurrió a la zona tras un llamado al 9.1.1 y encontró a un joven de 25 años inconsciente. Llegó también una emergencia móvil, cuyos médicos constataron el fallecimiento con un diagnóstico de "muerte súbita". El parte policial al que accedió El País añade que, "de acuerdo con el relato de un testigo, momentos antes el fallecido habría protagonizado un incidente de tránsito".

Operativo policial en Pocitos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

"En el lugar trabajó Policía Científica y se dio intervención al Área de Investigaciones de Zona II y al Departamento de Homicidios", indicó la Jefatura, que añadió que ahora las actuaciones están a la espera del dictamen forense que establezca cuál fue la causa del fallecimiento.