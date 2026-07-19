Asesinaron de varios disparos a un hombre de 35 años en Colonia y Tristán Narvaja: hay dos detenidos

La Policía investiga un asesinato ocurrido en la madrugada del sábado 18 de julio en el barrio Cordón, en el cruce de las calles Colonia y Tristán Narvaja. El crimen ocurrió sobre las 3:18 horas, cuando fue encontrado con múltiples heridas de arma de fuego un hombre de 34 años.

La víctima, poseedor de antecedentes penales, fue trasladado de urgencia al Hospital Maciel, donde se constató su fallecimiento.

Tras el análisis de las cámaras del sistema de videovigilancia, se estableció que la víctima había mantenido un altercado con un hombre y una mujer, momento en que el primero le efectuó varios disparos para luego darse ambos a la fuga en bicicletas.

Pocos minutos después, personal policial de URPM e Investigaciones localizó a los presuntos autores en un edificio de las inmediaciones, logrando la detención de un hombre de 37 años, poseedor de tres antecedentes penales, y una mujer de 31 años, sin antecedentes, previa identificación mediante las cámaras de videovigilancia.

Durante el procedimiento fueron incautadas una bicicleta, una réplica de arma de fuego, un cargador de arma larga, prendas de vestir y otros efectos de interés para la investigación. Enteradas las autoridades fiscales, el caso fue derivado al Departamento de Homicidios, que continúa con las actuaciones dispuestas por la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno.

Efectivo de la Policía Científica. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Doble homicidio

La Policía investiga un doble homicidio ocurrido en la tarde del sábado en Constitución y La Diligencia, en el barrio Independencia, en Montevideo.

Como consecuencia del ataque, un hombre de 53 años, sin antecedentes penales, murió tras ser trasladado al Hospital Saint Bois, mientras que otro, de 33 años y poseedor de cuatro antecedentes penales, murió a raíz de múltiples heridas de arma de fuego.

Por otro lado, un joven de 18 años, sin antecedentes, ingresó por sus propios medios al Hospital Saint Bois con una herida de arma de fuego en el rostro, sin riesgo de vida. En la escena, personal policial ubicó más de 25 vainas calibre 9 mm y un automóvil con 14 impactos de arma de fuego, preservándose el lugar para el trabajo del Departamento de Homicidios y de Policía Científica, reportó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Policía Científica trabajando en Villa García Foto: Leonardo Mainé/El País

Las actuaciones permitieron establecer de forma preliminar que el vehículo presuntamente utilizado por los autores podría estar vinculado a otro homicidio investigado ocurrido el 3 de julio.

Enterada la Fiscalía de Flagrancia de 1.er Turno, dispuso que las actuaciones queden a cargo del Departamento de Homicidios.