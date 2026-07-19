Doble homicidio en Montevideo: las víctimas, de 53 y 33 años, fueron ejecutadas a balazos desde un auto

La Policía investiga un doble homicidio ocurrido en la tarde del sábado en Constitución y La Diligencia, en el barrio Independencia, en Montevideo.

Como consecuencia del ataque, un hombre de 53 años, sin antecedentes penales, murió tras ser trasladado al Hospital Saint Bois, mientras que otro, de 33 años y poseedor de cuatro antecedentes penales, murió a raíz de múltiples heridas de arma de fuego.

Por otro lado, un joven de 18 años, sin antecedentes, ingresó por sus propios medios al Hospital Saint Bois con una herida de arma de fuego en el rostro, sin riesgo de vida. En la escena, personal policial ubicó más de 25 vainas calibre 9 mm y un automóvil con 14 impactos de arma de fuego, preservándose el lugar para el trabajo del Departamento de Homicidios y de Policía Científica, reportó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Las actuaciones permitieron establecer de forma preliminar que el vehículo presuntamente utilizado por los autores podría estar vinculado a otro homicidio investigado ocurrido el 3 de julio.

Enterada la Fiscalía de Flagrancia de 1.er Turno, dispuso que las actuaciones queden a cargo del Departamento de Homicidios.