Rapiñaron la moto a una policía que se defendió a los tiros: sospechosa de 13 años fue baleada

Personal policial tomó intervención ante una rapiña perpetrada contra una funcionaria policial en el barrio Plácido Ellauri, cuando la uniformada se dirigía a prestar servicio. Según informaron fuentes policiales a El País, la víctima fue interceptada por cuatro individuos que se desplazaban en dos motocicletas, quienes mediante amenazas con arma de fuego le exigieron la entrega de su vehículo.

Ante la agresión sufrida, la funcionaria efectuó disparos con su arma de reglamento, no obstante los autores lograron apoderarse de la motocicleta y darse a la fuga.

Posteriormente, la Policía tomó conocimiento del ingreso a un centro asistencial de una adolescente de 13 años con una herida de arma de fuego en la zona torácica, sin riesgo vital. Las características físicas de la menor coincidirían con las de una de las personas que habría participado en el hecho investigado. La rapiña quedó grabada en cámaras del Ministerio del Interior.

Enterada la Fiscalía de Adolescentes de 3.er Turno, dispuso inicialmente custodia policial de la menor lesionada y la continuación de las diligencias investigativas. Posteriormente ordenó el cese de la custodia, quedando la adolescente emplazada sin fecha, manteniéndose las actuaciones en curso para el total esclarecimiento del hecho.