Formalizaron a un hombre que mató a golpes al gato de una vecina en Santa Lucía; cumplirá arresto domiciliario

Un hombre de 41 años fue formalizado este martes con arresto domiciliario por 90 días tras ser denunciado por haber matado a golpes al gato de una vecina de un complejo de viviendas ubicado en el kilómetro 86 de la ruta 11, en la localidad de Santa Lucía, Canelones.

De acuerdo a un comunicado de la Jefatura de Policía de Canelones, personal de la seccional 2 concurrió al lugar tras recibir la denuncia de que un hombre estaba agrediendo a un gato. El felino debió ser sacrificado debido a la gravedad de las lesiones que recibió.

Tras una orden de allanamiento, efectivos incautaron en el domicilio del detenido evidencias de sus acciones, entre otros elementos.

Logran imputación ya que el animal es propiedad de una vecina

En tanto, desde Fiscalía informaron en un comunicado que no era la primera vez que los vecinos del complejo de viviendas recibían amenazas sobre sus mascotas por parte del hombre. Además, habían manifestado que a varios de ellos ya les habían faltado otros gatos.

Fiscalía aclaró que si bien el maltrato hacia animales está prohibido por la Ley de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales y es pasible de sanción administrativa, en esta situación se logró una imputación ya que se trata de un animal que es propiedad de una vecina.

El hombre fue imputado por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado, un delito de daño y un delito de violencia privada especialmente agravada, ejercida sobre la mascota pero dirigida a la propietaria del gato.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el imputado, pero el Juez Letrado de 4to Turno le impuso un arresto domiciliario por 90 días con colocación de dispositivo electrónico. La fiscal del caso, Irena Penza, apeló la decisión.