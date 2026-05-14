"El olor es nauseabundo": denuncian el abandono de 24 gatos en un apartamento del Centro de Montevideo

Vecinos de un edificio del Centro de Montevideo denuncian que al menos 24 gatos permanecen abandonados en un apartamento vacío desde hace más de un año, luego de que la vivienda fuera desalojada por deudas. Hay dos denuncias presentadas ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y una solicitud enviada a la Intendencia de Montevideo (IMM), esta a comienzos de 2026, por el "olor nauseabundo" del lugar.

María José, vecina de la zona, relató a Telenoche (Canal 4) que en ese lugar vivían personas que fueron "desalojadas hace un mes" y "dejaron solos a estos gatitos". "Es una situación de insalubridad, hay una colonia de gatos ahí adentro. Es horrible, nauseabundo y se está así hace un año", comentó.

Denuncian que 24 gatos fueron abandonados dentro de un apartamento del Centro de Montevideo: "Es insalubre". Los vecinos aseguran que conviven desde hace más de un año con olores “nauseabundos”.



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La mujer señaló que "no se puede abrir la ventana, es complicado. No podemos abrir la banderola, es una urgencia sanitaria". Además, denunció el accionar del INBA y la IMM. "La intendencia te toma el reclamo, queda un expediente. Después otro propietario hizo una denuncia y dicen que esa anula a la otra, es de locos", añadió.

"Vecinos les dan de comer por lástima"

María José explicó que hay vecinos que "le dan de comer a los gatos por lástima, pero la situación no se soporta más". "Vino el INBA, trajo cedulones que no fueron recibidos por las personas que ya no viven en el apartamento. (Desde el INBA) vinieron y les dieron comida a los gatos", señaló.

Daniel Arbulo, titular de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, dijo a El País que están "haciendo un seguimiento del asunto", y en la tarde de este jueves visitarán el edificio.

Por su parte, el presidente del INBA Esteban Vieta sostuvo que este edificio "no es el único lugar que tiene esta problemática". "Varias zonas lo tienen. Estamos trabajando con castración de gatos en distintos lugares a través de las denuncias de los vecinos".